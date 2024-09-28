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До 11 человек выросло число жертв взрыва в Махачкале

До 11 человек выросло число жертв взрыва в Махачкале - РИА Новости Крым, 28.09.2024

До 11 человек выросло число жертв взрыва в Махачкале

Утром в субботу спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов автозаправочного павильона в пригороде Махачкалы. Таким образом число жертв выросло... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T09:03

2024-09-28T09:03

2024-09-28T09:03

взрыв и пожар на азс в махачкале

махачкала

дагестан

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происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

азс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Утром в субботу спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов автозаправочного павильона в пригороде Махачкалы. Таким образом число жертв выросло до 11 человек, сообщили в МЧС России.Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17:30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой, сообщали в МЧС России. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. По состоянию на 19:40 пожар был локализован. В 21:38 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения. Изначально сообщалось о гибели четырех человек, позже данные несколько раз обновлялись. К вечеру пятницы было известно о 10 погибших, среди них есть двое детей.По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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