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До 11 человек выросло число жертв взрыва в Махачкале - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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До 11 человек выросло число жертв взрыва в Махачкале
До 11 человек выросло число жертв взрыва в Махачкале - РИА Новости Крым, 28.09.2024
До 11 человек выросло число жертв взрыва в Махачкале
Утром в субботу спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов автозаправочного павильона в пригороде Махачкалы. Таким образом число жертв выросло... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T09:03
2024-09-28T09:03
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
дагестан
взрыв
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
азс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Утром в субботу спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов автозаправочного павильона в пригороде Махачкалы. Таким образом число жертв выросло до 11 человек, сообщили в МЧС России.Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17:30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой, сообщали в МЧС России. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. По состоянию на 19:40 пожар был локализован. В 21:38 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения. Изначально сообщалось о гибели четырех человек, позже данные несколько раз обновлялись. К вечеру пятницы было известно о 10 погибших, среди них есть двое детей.По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, дагестан, взрыв, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), азс, новости
До 11 человек выросло число жертв взрыва в Махачкале

До 11 выросло число погибших при взрыве на заправке в Махачкале

09:03 28.09.2024
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на АЗС в Дагестане
Взрыв на АЗС в Дагестане
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Утром в субботу спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов автозаправочного павильона в пригороде Махачкалы. Таким образом число жертв выросло до 11 человек, сообщили в МЧС России.
"В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Взрыв на автозаправочной станции на федеральной трассе при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел в пятницу около 17:30. Огонь охватил полтысячи квадратов техстанции и столовой, сообщали в МЧС России. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. По состоянию на 19:40 пожар был локализован. В 21:38 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения.
Изначально сообщалось о гибели четырех человек, позже данные несколько раз обновлялись. К вечеру пятницы было известно о 10 погибших, среди них есть двое детей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан.
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Взрыв и пожар на АЗС в МахачкалеМахачкалаДагестанВзрывПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)АЗСНовости
 
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