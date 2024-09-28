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Дроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Дроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое ранены
Дроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Дроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое ранены
Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T12:04
2024-09-28T12:04
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, один из боеприпасов прилетел в квартиру многоэтажного дома. В городе также повреждены кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо- и водопроводы. Осколками посечены три легковых и грузовой автомобили. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбиты стекла.Один дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома — повреждены окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковых автомобиля.23 сентября три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще двое получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ.Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях. Спустя девять дней в больнице умерла пострадавшая женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской областиДрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека4-летний ребенок и женщина - число раненых в Белгороде растет
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
Дроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое ранены

Один человек погиб и двое ранены при атаке дронов на Шебекино – Гладков

12:04 28.09.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДроны ВСУ атаковали Шебекино
Дроны ВСУ атаковали Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Погиб мирный житель. Ранены, предварительно, еще двое. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранами лица и женщину с минно-взрывной травмой и ранами головы и кисти попутным транспортом доставили в Шебекинскую больницу", - написал он в Telegram.

По данным Гладкова, один из боеприпасов прилетел в квартиру многоэтажного дома. В городе также повреждены кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо- и водопроводы. Осколками посечены три легковых и грузовой автомобили. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбиты стекла.
Один дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома — повреждены окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковых автомобиля.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДроны ВСУ атаковали Шебекино
Дроны ВСУ атаковали Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Дроны ВСУ атаковали Шебекино
23 сентября три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще двое получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ.
Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях. Спустя девять дней в больнице умерла пострадавшая женщина.
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Шебекино (город в Белгородской области)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВячеслав ГладковНовости
 
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