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Дроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое ранены

Дроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Дроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое ранены

Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T12:04

2024-09-28T12:04

2024-09-28T12:04

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

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вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, один из боеприпасов прилетел в квартиру многоэтажного дома. В городе также повреждены кровли, остекление и фасады в четырех многоквартирных домах, пробиты газо- и водопроводы. Осколками посечены три легковых и грузовой автомобили. В двух социальных и двух коммерческих объектах выбиты стекла.Один дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома — повреждены окна в нескольких квартирах, осколками посечены четыре легковых автомобиля.23 сентября три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще двое получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ.Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях. Спустя девять дней в больнице умерла пострадавшая женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской областиДрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека4-летний ребенок и женщина - число раненых в Белгороде растет

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, вячеслав гладков, новости