https://crimea.ria.ru/20240923/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti---pogibli-rebenok-i-dvoe-vzroslykh--1140553289.html

Удар ВСУ по Белгородской области - погибли ребенок и двое взрослых

Удар ВСУ по Белгородской области - погибли ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Удар ВСУ по Белгородской области - погибли ребенок и двое взрослых

Три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще два человека получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T16:49

2024-09-23T16:49

2024-09-23T16:59

россия

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243225_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_064dcfa88e2e6b135752c2c3a7c083e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще два человека получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По предварительной информации, еще два человека ранены. Один из них —тоже ребенок. "Мальчика с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет сейчас в детскую областную клиническую больницу. Мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - проинформировал Гладков.Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.Как сообщалось, накануне в селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ были ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации. Также среди пострадавших 7 бойцов самообороны. Состояние трех мужчин оценивается медиками как тяжелое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецТрое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области

россия

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости