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Удар ВСУ по Белгородской области - погибли ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Удар ВСУ по Белгородской области - погибли ребенок и двое взрослых
Удар ВСУ по Белгородской области - погибли ребенок и двое взрослых - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Удар ВСУ по Белгородской области - погибли ребенок и двое взрослых
Три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще два человека получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T16:49
2024-09-23T16:59
россия
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще два человека получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По предварительной информации, еще два человека ранены. Один из них —тоже ребенок. "Мальчика с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет сейчас в детскую областную клиническую больницу. Мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - проинформировал Гладков.Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.Как сообщалось, накануне в селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ были ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации. Также среди пострадавших 7 бойцов самообороны. Состояние трех мужчин оценивается медиками как тяжелое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на ТоропецТрое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской области
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россия, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости
Удар ВСУ по Белгородской области - погибли ребенок и двое взрослых

Гладков: подросток и двое взрослых погибли при ударе ВСУ по Белгородской области

16:49 23.09.2024 (обновлено: 16:59 23.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще два человека получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Три мирных жителя, в том числе ребенок, погибли в селе Архангельское Шебекинского городского округа. Село попало под обстрел ВСУ. От вражеского удара погибли жители - двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас. Приношу свои соболезнования…", - написал он.
По предварительной информации, еще два человека ранены. Один из них —тоже ребенок.
"Мальчика с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет сейчас в детскую областную клиническую больницу. Мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - проинформировал Гладков.
Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.
Как сообщалось, накануне в селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ были ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации. Также среди пострадавших 7 бойцов самообороны. Состояние трех мужчин оценивается медиками как тяжелое.
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