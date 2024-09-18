ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое
Здание храма повреждено при обстреле ВСУ села Муром в Белгородской области
12:06 18.09.2024 (обновлено: 12:08 18.09.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ селе Муром Белгородской области при обстреле ВСУ поврежден храм
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду украинские боевики обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате ранения получили двое мирных жителей, также повреждено здание храма. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что двое мужчин с многочисленными ранениями самостоятельно обратились в больницу.
"Один пострадавший с множественными поверхностными ранениями лица после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение. Другой — с баротравмой и ссадинами головы – после оказания медицинской помощи от предложенной госпитализации отказался", - уточнил глава области.
Кроме того, при атаке пострадал сельский храм – в здании поврежден купол, фасад и остекление.
В пяти частных домах ударной волной выбило окна, разрушен гараж, повреждены линии газо- и электроснабжения.
Утром украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекино. Ранения получили четыре мирных жителя.
В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.
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