https://crimea.ria.ru/20240918/vsu-atakovalo-selo-pod-shebekino-povrezhden-khram-i-raneny-dvoe-1140431816.html

ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое

ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое - РИА Новости Крым, 18.09.2024

ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое

В среду украинские боевики обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате ранения получили двое мирных жителей, также... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T12:06

2024-09-18T12:06

2024-09-18T12:08

обстрелы белгородской области

белгородская область

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вячеслав гладков

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду украинские боевики обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате ранения получили двое мирных жителей, также повреждено здание храма. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что двое мужчин с многочисленными ранениями самостоятельно обратились в больницу.Кроме того, при атаке пострадал сельский храм – в здании поврежден купол, фасад и остекление. В пяти частных домах ударной волной выбило окна, разрушен гараж, повреждены линии газо- и электроснабжения.Утром украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекино. Ранения получили четыре мирных жителя. В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУВ Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дроновДва мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу