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ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое
ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое - РИА Новости Крым, 18.09.2024
ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое
В среду украинские боевики обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате ранения получили двое мирных жителей, также... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T12:06
2024-09-18T12:08
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду украинские боевики обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате ранения получили двое мирных жителей, также повреждено здание храма. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что двое мужчин с многочисленными ранениями самостоятельно обратились в больницу.Кроме того, при атаке пострадал сельский храм – в здании поврежден купол, фасад и остекление. В пяти частных домах ударной волной выбило окна, разрушен гараж, повреждены линии газо- и электроснабжения.Утром украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекино. Ранения получили четыре мирных жителя. В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУВ Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дроновДва мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу
ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое

Здание храма повреждено при обстреле ВСУ села Муром в Белгородской области

12:06 18.09.2024 (обновлено: 12:08 18.09.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ селе Муром Белгородской области при обстреле ВСУ поврежден храм
В селе Муром Белгородской области при обстреле ВСУ поврежден храм
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В среду украинские боевики обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате ранения получили двое мирных жителей, также повреждено здание храма. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что двое мужчин с многочисленными ранениями самостоятельно обратились в больницу.
"Один пострадавший с множественными поверхностными ранениями лица после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение. Другой — с баротравмой и ссадинами головы – после оказания медицинской помощи от предложенной госпитализации отказался", - уточнил глава области.
Кроме того, при атаке пострадал сельский храм – в здании поврежден купол, фасад и остекление.
В пяти частных домах ударной волной выбило окна, разрушен гараж, повреждены линии газо- и электроснабжения.
Утром украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекино. Ранения получили четыре мирных жителя.
В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУ
 
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