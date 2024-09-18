https://crimea.ria.ru/20240918/energodar-podvergsya-massovoy-atake-bespilotnikov-vsu-1140427778.html

Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ

Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ

Город Энергодар возле Запорожской АЭС подвергся массовой атаке беспилотников, на данный момент прилетов на территории станции не зафиксировано. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T10:29

2024-09-18T10:29

2024-09-18T10:29

россия

новости

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

эдуард сеновоз

происшествия

обстрелы всу

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Город Энергодар возле Запорожской АЭС подвергся массовой атаке беспилотников, на данный момент прилетов на территории станции не зафиксировано. Об этом сообщил глава Энергодара Эдуард Сеновоз. В результате атаки поврежден газовоз на территории заправки, расположенной при въезде в город. На месте работают расчеты МЧС. Город регулярно подвергается украинским атакам. Накануне Энергодар остался без электро-, водоснабжения и связи из-за обстрела ВСУ. 17 августа украинский беспилотник сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков Запорожской атомной электростанции, создав прямую угрозу безопасности АЭС и ее сотрудников.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, в октябре 2022 года она перешла под контроль РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, эдуард сеновоз, происшествия, обстрелы всу, запорожская область