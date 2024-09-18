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Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
Утром в среду украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекино. В результате ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T07:53
2024-09-18T07:53
2024-09-18T08:40
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекино. В результате ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.После оказания первой медицинской помощи пострадавших переведут в городскую больницу №2 Белгорода.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте. добавил Гладков.В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУБелоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничьяДвое в реанимации после атаки ВСУ на Белгород
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы белгородской области, общество, новости
Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
Четыре человека ранены в результате атаки дрона на автобус в Шебекино - Гладков
07:53 18.09.2024 (обновлено: 08:40 18.09.2024)