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Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
Утром в среду украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекино. В результате ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T07:53
2024-09-18T08:40
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы белгородской области
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекино. В результате ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.После оказания первой медицинской помощи пострадавших переведут в городскую больницу №2 Белгорода.Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте. добавил Гладков.В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУБелоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничьяДвое в реанимации после атаки ВСУ на Белгород
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы белгородской области, общество, новости
Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека

Четыре человека ранены в результате атаки дрона на автобус в Шебекино - Гладков

07:53 18.09.2024 (обновлено: 08:40 18.09.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ атаковал автобус в Шебекино. Архивное фото
Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Шебекино. Архивное фото
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекино. В результате ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую больницу. Еще один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи", - написал он в Telegram.
После оказания первой медицинской помощи пострадавших переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте. добавил Гладков.
В ночь на среду силы ПВО уничтожили над пятью регионами России 54 беспилотника. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест.
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Шебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОбстрелы Белгородской областиОбществоНовости
 
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