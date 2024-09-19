https://crimea.ria.ru/20240919/devyat-chelovek-utonuli-v-sevastopole-za-leto--1140456106.html

Девять человек утонули в Севастополе за лето

Девять человек утонули в Севастополе за лето - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Девять человек утонули в Севастополе за лето

Девять человек утонули на пляжах Севастополя этим летом. Итоги купального сезона подвели в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T09:00

2024-09-19T09:00

2024-09-19T09:05

севастополь

мчс севастополя

происшествия

черное море

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Девять человек утонули на пляжах Севастополя этим летом. Итоги купального сезона подвели в региональном Главке МЧС России.По данным ведомства, купальный сезон в Севастополе продолжался с 15 июня до 15 сентября. В регионе были открыты 27 пляжей, за безопасностью купания следили более 150 спасателей.Отмечается, что такая смертность на 10% ниже предыдущего года. Основные причины несчастных случаев на воде - купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение и нарушение общих правил безопасности, акцентировали в МЧС."Завершение купального сезона не означает, что пляжи теперь посещать нельзя. Но до открытия нового сезона их операторы имеют право не только приостановить оказание ряда услуг сервиса посетителям, но и снять меры обеспечения безопасности на воде", - пояснили спасатели.С начала года в Крыму на воде погибли 25 человек. Все случаи произошли в необорудованных для купания местах. Большая часть погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщал ранее заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главка МЧС России по региону Александр Зраенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на диком пляже погиб мужчина - МЧСЗа неделю в Севастополе на воде погибли трое человекУнесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с сапбордами

https://crimea.ria.ru/20240712/v-krymu-10-letnyaya-devochka-utonula-v-basseyne--1138797489.html

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, происшествия, черное море, общество, новости крыма