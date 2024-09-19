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Девять человек утонули в Севастополе за лето - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Девять человек утонули в Севастополе за лето
Девять человек утонули в Севастополе за лето - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Девять человек утонули в Севастополе за лето
Девять человек утонули на пляжах Севастополя этим летом. Итоги купального сезона подвели в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T09:00
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севастополь
мчс севастополя
происшествия
черное море
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Девять человек утонули на пляжах Севастополя этим летом. Итоги купального сезона подвели в региональном Главке МЧС России.По данным ведомства, купальный сезон в Севастополе продолжался с 15 июня до 15 сентября. В регионе были открыты 27 пляжей, за безопасностью купания следили более 150 спасателей.Отмечается, что такая смертность на 10% ниже предыдущего года. Основные причины несчастных случаев на воде - купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение и нарушение общих правил безопасности, акцентировали в МЧС."Завершение купального сезона не означает, что пляжи теперь посещать нельзя. Но до открытия нового сезона их операторы имеют право не только приостановить оказание ряда услуг сервиса посетителям, но и снять меры обеспечения безопасности на воде", - пояснили спасатели.С начала года в Крыму на воде погибли 25 человек. Все случаи произошли в необорудованных для купания местах. Большая часть погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщал ранее заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главка МЧС России по региону Александр Зраенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на диком пляже погиб мужчина - МЧСЗа неделю в Севастополе на воде погибли трое человекУнесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с сапбордами
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севастополь, мчс севастополя, происшествия, черное море, общество, новости крыма
Девять человек утонули в Севастополе за лето

В Севастополе летом в море утонули девять человек и спасен один отдыхающий

09:00 19.09.2024 (обновлено: 09:05 19.09.2024)
 
© РИА Новости КрымПляж "Учкуевка" в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Девять человек утонули на пляжах Севастополя этим летом. Итоги купального сезона подвели в региональном Главке МЧС России.
По данным ведомства, купальный сезон в Севастополе продолжался с 15 июня до 15 сентября. В регионе были открыты 27 пляжей, за безопасностью купания следили более 150 спасателей.
"За это время случилось девять происшествий на воде. К сожалению, погибли девять человек. Одного пострадавшего удалось спасти - мужчину на пляже "Яшмовый", который прыгнул со скалы, травмировав позвоночник", - говорится в сообщении спасателей.
Отмечается, что такая смертность на 10% ниже предыдущего года. Основные причины несчастных случаев на воде - купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение и нарушение общих правил безопасности, акцентировали в МЧС.
"Завершение купального сезона не означает, что пляжи теперь посещать нельзя. Но до открытия нового сезона их операторы имеют право не только приостановить оказание ряда услуг сервиса посетителям, но и снять меры обеспечения безопасности на воде", - пояснили спасатели.
С начала года в Крыму на воде погибли 25 человек. Все случаи произошли в необорудованных для купания местах. Большая часть погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщал ранее заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главка МЧС России по региону Александр Зраенко.
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