Рейтинг@Mail.ru
Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240721/unesennye-vetrom-v-krymu-rastet-chislo-proisshestviy-s-sap-bordami-1139018354.html
Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами
Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами
В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на САП-бордах, об этом сообщаем пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T10:10
2024-07-21T10:10
новости крыма
сап-борд
безопасность
черное море
азовское море
гу мчс рф по республике крым
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139018758_0:230:2901:1862_1920x0_80_0_0_da1b4f9a0790e0aec68bb93ee29d2b48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на САП-бордах, об этом сообщаем пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В этой связи спасатели рекомендуют не пренебрегать шлемом, спасательным жилетом, а также "лишем" – тонким поводком, который одним концом крепится к борду, а другим – к ноге райдера. Перед каждым выходом на воду следует проверить исправность САП-борда, в местах прохода маломерных судов нужна особенная внимательность. Кроме того, необходимо учитывать ветер и течение: особенно опасно, когда они несут в сторону от берега.В среду сотрудники Росгвардии пришли на помощь двум туристам на сап-бордах, которых унесло от берега в районе Международного детского центра "Артек".В конце июня на крымском пляже двух подростков на сап-бордах унесло в море. ЧП произошло на пляже в пгт Заозерное.По данным МЧС России, только за прошедшие сутки на водоемах страны утонули 40 человек, в том числе погибли два ребенка.С начала года на водных объектах Крыма произошли 15 происшествий, за аналогичный период прошлого года – десять: рост 66%. Погибли в текущем году 11 человек, в прошлом – девять, сообщал ранее замначальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост гибели детей на воде отмечается в России – МЧСНа каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут людиБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/15/1139018758_389:164:2901:2048_1920x0_80_0_0_46415ac2f5ef6cea3e0702c2011c2967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, сап-борд, безопасность, черное море, азовское море, гу мчс рф по республике крым, туризм в крыму
Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами

В Черном море участились происшествия с туристами на САП-бордах – МЧС

10:10 21.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛюди плывут на сап-борде
Люди плывут на сап-борде - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на САП-бордах, об этом сообщаем пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

"В акваториях Черного и Азовского морей участились происшествия с туристами на САП-бордах. Порой в таких случаях разворачивается полноценная спасательная операция, в том числе с привлечением авиации МЧС России и маломерных судов", – сказано в сообщении.

В этой связи спасатели рекомендуют не пренебрегать шлемом, спасательным жилетом, а также "лишем" – тонким поводком, который одним концом крепится к борду, а другим – к ноге райдера. Перед каждым выходом на воду следует проверить исправность САП-борда, в местах прохода маломерных судов нужна особенная внимательность. Кроме того, необходимо учитывать ветер и течение: особенно опасно, когда они несут в сторону от берега.
В среду сотрудники Росгвардии пришли на помощь двум туристам на сап-бордах, которых унесло от берега в районе Международного детского центра "Артек".
В конце июня на крымском пляже двух подростков на сап-бордах унесло в море. ЧП произошло на пляже в пгт Заозерное.
По данным МЧС России, только за прошедшие сутки на водоемах страны утонули 40 человек, в том числе погибли два ребенка.
С начала года на водных объектах Крыма произошли 15 происшествий, за аналогичный период прошлого года – десять: рост 66%. Погибли в текущем году 11 человек, в прошлом – девять, сообщал ранее замначальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Резкий рост гибели детей на воде отмечается в России – МЧС
На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди
Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание
 
Новости КрымаСап-бордБезопасностьЧерное мореАзовское мореГУ МЧС РФ по Республике КрымТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07ВС РФ освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области
13:05На Кубани женщина открыла стрельбу на автомойке
12:31В РФ выявлены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила: как уберечься
12:04Крымский мост: очередь продолжает расти
11:43Смертельное ДТП на "Тавриде" – двое погибли и трое пострадали
11:09Российские МиГи развернули бомбардировщики США от границ РФ
10:43"Искандеры" разгромили эшелоны с личным составом и военной техникой ВСУ
10:39Придется провести референдум: что посоветовал Кличко Зеленскому
10:10Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами
09:39Рособрнадзор посоветовал мигрантам заранее обучить детей русскому языку
09:16Пытались атаковать Крым – на подлете к полуострову сбиты ракеты ATACMS
09:11Крымский мост: очередь выросла почти в два раза
08:39Ракетный удар нанесен по критической инфраструктуре Сумской области
08:05Отбой ракетной опасности в Севастополе
07:40Ракетная опасность объявлена в Севастополе – угроза баллистики
07:37Стану богатым на земле: 23-летний фермер начал морковный стартап в Крыму
07:14Пять украинских беспилотников перехвачены в акватории Черного моря
07:05Крымский мост: очередь растет с самого утра
00:01Тропическая жара отступает: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 июля
Лента новостейМолния