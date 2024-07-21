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Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами
Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами - РИА Новости Крым, 21.07.2024
Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами
В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на САП-бордах, об этом сообщаем пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T10:10
2024-07-21T10:10
2024-07-21T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на САП-бордах, об этом сообщаем пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В этой связи спасатели рекомендуют не пренебрегать шлемом, спасательным жилетом, а также "лишем" – тонким поводком, который одним концом крепится к борду, а другим – к ноге райдера. Перед каждым выходом на воду следует проверить исправность САП-борда, в местах прохода маломерных судов нужна особенная внимательность. Кроме того, необходимо учитывать ветер и течение: особенно опасно, когда они несут в сторону от берега.В среду сотрудники Росгвардии пришли на помощь двум туристам на сап-бордах, которых унесло от берега в районе Международного детского центра "Артек".В конце июня на крымском пляже двух подростков на сап-бордах унесло в море. ЧП произошло на пляже в пгт Заозерное.По данным МЧС России, только за прошедшие сутки на водоемах страны утонули 40 человек, в том числе погибли два ребенка.С начала года на водных объектах Крыма произошли 15 происшествий, за аналогичный период прошлого года – десять: рост 66%. Погибли в текущем году 11 человек, в прошлом – девять, сообщал ранее замначальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост гибели детей на воде отмечается в России – МЧСНа каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут людиБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание
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новости крыма, сап-борд, безопасность, черное море, азовское море, гу мчс рф по республике крым, туризм в крыму
Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами
В Черном море участились происшествия с туристами на САП-бордах – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на САП-бордах, об этом сообщаем пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"В акваториях Черного и Азовского морей участились происшествия с туристами на САП-бордах. Порой в таких случаях разворачивается полноценная спасательная операция, в том числе с привлечением авиации МЧС России и маломерных судов", – сказано в сообщении.
В этой связи спасатели рекомендуют не пренебрегать шлемом, спасательным жилетом, а также "лишем" – тонким поводком, который одним концом крепится к борду, а другим – к ноге райдера. Перед каждым выходом на воду следует проверить исправность САП-борда, в местах прохода маломерных судов нужна особенная внимательность. Кроме того, необходимо учитывать ветер и течение: особенно опасно, когда они несут в сторону от берега.
В среду
сотрудники Росгвардии пришли на помощь двум туристам на сап-бордах, которых унесло от берега в районе Международного детского центра "Артек".
В конце июня
на крымском пляже двух подростков на сап-бордах унесло в море. ЧП произошло на пляже в пгт Заозерное.
По данным МЧС России, только за прошедшие сутки на водоемах страны утонули 40 человек, в том числе погибли два ребенка.
С начала года на водных объектах Крыма произошли 15 происшествий
, за аналогичный период прошлого года – десять: рост 66%. Погибли в текущем году 11 человек, в прошлом – девять, сообщал ранее замначальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко.
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