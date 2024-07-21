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Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами

Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с САП-бордами

В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на САП-бордах, об этом сообщаем пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T10:10

2024-07-21T10:10

2024-07-21T10:10

новости крыма

сап-борд

безопасность

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азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Черном и Азовском морях участились происшествия с туристами на САП-бордах, об этом сообщаем пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В этой связи спасатели рекомендуют не пренебрегать шлемом, спасательным жилетом, а также "лишем" – тонким поводком, который одним концом крепится к борду, а другим – к ноге райдера. Перед каждым выходом на воду следует проверить исправность САП-борда, в местах прохода маломерных судов нужна особенная внимательность. Кроме того, необходимо учитывать ветер и течение: особенно опасно, когда они несут в сторону от берега.В среду сотрудники Росгвардии пришли на помощь двум туристам на сап-бордах, которых унесло от берега в районе Международного детского центра "Артек".В конце июня на крымском пляже двух подростков на сап-бордах унесло в море. ЧП произошло на пляже в пгт Заозерное.По данным МЧС России, только за прошедшие сутки на водоемах страны утонули 40 человек, в том числе погибли два ребенка.С начала года на водных объектах Крыма произошли 15 происшествий, за аналогичный период прошлого года – десять: рост 66%. Погибли в текущем году 11 человек, в прошлом – девять, сообщал ранее замначальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост гибели детей на воде отмечается в России – МЧСНа каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут людиБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

черное море

азовское море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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