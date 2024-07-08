https://crimea.ria.ru/20240708/rezkiy-rost-gibeli-detey-na-vode-otmechaetsya-v-rossii--mchs-1138687895.html
Резкий рост гибели детей на воде отмечается в России – МЧС
Резкий рост гибели детей на воде отмечается в России – МЧС - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Резкий рост гибели детей на воде отмечается в России – МЧС
В акваториях в России с начала лета погибло более тысячи человек. При этом отмечается резкий рост гибели детей на воде. Об этом сообщает МЧС России со ссылкой... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T20:54
2024-07-08T20:54
2024-07-08T20:54
дети
александр куренков
гу мчс рф по республике крым
новости
водоемы
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137498457_601:0:2891:1288_1920x0_80_0_0_d95eae63eb53b2ec7e68bbf352b82b13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В акваториях в России с начала лета погибло более тысячи человек. При этом отмечается резкий рост гибели детей на воде. Об этом сообщает МЧС России со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.По его словам, основной пик трагедий приходится на выходные дни. Граждане пренебрегают правилами безопасности и оставляют детей без присмотра у воды."Зачастую люди переоценивают свои возможности и недооценивают риски, связанные с купанием. Купание в необорудованных местах может быть смертельно опасным", - обратил внимание Александр Куренков.По информации чрезвычайного ведомства, люди погибли на водоемах 41 региона. Всего с начала года на водных объектах утонуло более 1,6 тысячи человек, в том числе 200 детей. Эти цифры, по словам Куренкова, значительно превышают аналогичные показатели прошлого года."В этом году складывается вопиющая ситуация. Такое положение дел недопустимо", – заявил глава МЧС России.Куренков дал поручение территориальным органам МЧС России во взаимодействии с органами власти субъектов и органами местного самоуправления незамедлительно принять меры по усилению безопасности на водных объектах. Сотрудникам ГИМС должны будут увеличить интенсивность патрулирования территорий, особое внимание уделить так называемым диким пляжам.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом годуГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/16/1137498457_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_cbac3716be58800c968e5fc7a8214a6d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, александр куренков, гу мчс рф по республике крым, новости, водоемы, безопасность, происшествия
Резкий рост гибели детей на воде отмечается в России – МЧС
Более тысячи человек погибли на акваториях с начала лета – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В акваториях в России с начала лета погибло более тысячи человек. При этом отмечается резкий рост гибели детей на воде. Об этом сообщает МЧС России со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.
"Всего с начала лета на акваториях случилось 1 238 происшествий. В них погибли 1 056 человек, включая 187 детей. Серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост гибели детей на воде", – сообщил Куренков.
По его словам, основной пик трагедий приходится на выходные дни. Граждане пренебрегают правилами безопасности и оставляют детей без присмотра у воды.
"Зачастую люди переоценивают свои возможности и недооценивают риски, связанные с купанием. Купание в необорудованных местах может быть смертельно опасным", - обратил внимание Александр Куренков.
По информации чрезвычайного ведомства, люди погибли на водоемах 41 региона. Всего с начала года на водных объектах утонуло более 1,6 тысячи человек, в том числе 200 детей. Эти цифры, по словам Куренкова, значительно превышают аналогичные показатели прошлого года.
"В этом году складывается вопиющая ситуация. Такое положение дел недопустимо", – заявил глава МЧС России.
Куренков дал поручение территориальным органам МЧС России во взаимодействии с органами власти субъектов и органами местного самоуправления незамедлительно принять меры по усилению безопасности на водных объектах. Сотрудникам ГИМС должны будут увеличить интенсивность патрулирования территорий, особое внимание уделить так называемым диким пляжам.
Читайте также на РИА Новости Крым: