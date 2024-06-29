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Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году

Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году

С начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек. Эта статистика выше прошлогодней. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T09:01

2024-06-29T09:01

2024-06-29T09:01

крым

происшествия

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

общество

черное море

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек. Эта статистика выше прошлогодней. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко, а также объяснил правила поведения на воде, которые помогут спасти человеческие жизни.Статистика происшествийПо его словам, среди погибших в этом году зафиксирован и один случай детской гибели - происшествие случилось на Северо-Крымском канале. За первые шесть месяцев прошлого года детских смертей на водных объектах Крыма не фиксировали. Что касается случаев спасения - в этом году спасатели уже вытащили из воды троих, в прошлом за это время спасли одного человека.Рост объяснимОн уточняет, что большинство случаев утопления происходят на морском побережье - 10 из 11 случаев. При этом в половине смертельных случаев люди находились в состоянии алкогольного опьянения."Вообще, основные причины - купание в запрещенных местах, где отсутствуют спасатели, не проверено дно, и купание в состоянии опьянения. Третья причина, в части детской гибели - оставление детей без присмотра с разрешением купаться самостоятельно, без надзора взрослых", - перечисляет собеседник агентства.Обезопасить себя и детейЧтобы минимизировать риски происшествий, в первую очередь руководитель ведомства рекомендует выбирать официальные места для купания, где есть спасатели, проверено дно и обустроена пляжная инфраструктура, не нырять в необорудованных местах, в том числе с бун и волнорезов, которые на самом деле для этого не предназначены.Вручить малышу надувной круг или попытаться совершить заплыв на матрасах в ветреную погоду - тоже плохая идея. Эксплуатация надувных средств при ветре запрещена, поскольку они имеют большую парусность: "Буквально в считанные секунды люди оказываются в открытом море", - подчеркивает эксперт.Купание в состоянии опьянения опасно по причине того, что человек перестает критически мыслить и здраво оценивать риски. Но даже трезвым в хорошую погоду можно утонуть, если не учитывать еще одно правило."В воду нужно заходить всегда постепенно - резко нырять нельзя. Есть такое понятие как рефлекторная остановка сердца, когда происходит резкий перепад температуры. Воздух +30, вода +20 - резкий перепад, сосуды сузились - сердце остановилось", - поясняет Зраенко.Также он рекомендует обращать внимание на специальные сигналы, которые спасатели всегда устанавливают в официальных местах купаний: желтый флаг - купаться можно, красный и черный - строго запрещено.35 происшествий на воде с гибелью 29 человек были зафиксированы в прошлом году на водных объектах Крыма к концу августа, а позапрошлогодняя статистика за весь высокий сезон была еще выше, сообщал ране Зраенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеКак в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз

крым

черное море

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), общество, черное море, азовское море