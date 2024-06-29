https://crimea.ria.ru/20240629/rost-statistiki-skolko-vzroslykh-i-detey-utonuli-v-krymu-v-etom-godu-1138431914.html
Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году
Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году
С начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек. Эта статистика выше прошлогодней. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T09:01
2024-06-29T09:01
2024-06-29T09:01
крым
происшествия
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
общество
черное море
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек. Эта статистика выше прошлогодней. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко, а также объяснил правила поведения на воде, которые помогут спасти человеческие жизни.Статистика происшествийПо его словам, среди погибших в этом году зафиксирован и один случай детской гибели - происшествие случилось на Северо-Крымском канале. За первые шесть месяцев прошлого года детских смертей на водных объектах Крыма не фиксировали. Что касается случаев спасения - в этом году спасатели уже вытащили из воды троих, в прошлом за это время спасли одного человека.Рост объяснимОн уточняет, что большинство случаев утопления происходят на морском побережье - 10 из 11 случаев. При этом в половине смертельных случаев люди находились в состоянии алкогольного опьянения."Вообще, основные причины - купание в запрещенных местах, где отсутствуют спасатели, не проверено дно, и купание в состоянии опьянения. Третья причина, в части детской гибели - оставление детей без присмотра с разрешением купаться самостоятельно, без надзора взрослых", - перечисляет собеседник агентства.Обезопасить себя и детейЧтобы минимизировать риски происшествий, в первую очередь руководитель ведомства рекомендует выбирать официальные места для купания, где есть спасатели, проверено дно и обустроена пляжная инфраструктура, не нырять в необорудованных местах, в том числе с бун и волнорезов, которые на самом деле для этого не предназначены.Вручить малышу надувной круг или попытаться совершить заплыв на матрасах в ветреную погоду - тоже плохая идея. Эксплуатация надувных средств при ветре запрещена, поскольку они имеют большую парусность: "Буквально в считанные секунды люди оказываются в открытом море", - подчеркивает эксперт.Купание в состоянии опьянения опасно по причине того, что человек перестает критически мыслить и здраво оценивать риски. Но даже трезвым в хорошую погоду можно утонуть, если не учитывать еще одно правило."В воду нужно заходить всегда постепенно - резко нырять нельзя. Есть такое понятие как рефлекторная остановка сердца, когда происходит резкий перепад температуры. Воздух +30, вода +20 - резкий перепад, сосуды сузились - сердце остановилось", - поясняет Зраенко.Также он рекомендует обращать внимание на специальные сигналы, которые спасатели всегда устанавливают в официальных местах купаний: желтый флаг - купаться можно, красный и черный - строго запрещено.35 происшествий на воде с гибелью 29 человек были зафиксированы в прошлом году на водных объектах Крыма к концу августа, а позапрошлогодняя статистика за весь высокий сезон была еще выше, сообщал ране Зраенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеКак в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угроз
крым
черное море
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крым, происшествия, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), общество, черное море, азовское море
Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году
В Крыму этим летом выросло число происшествий на воде – ГИМС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
С начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек. Эта статистика выше прошлогодней. Об этом РИА Новости Крым
рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко, а также объяснил правила поведения на воде, которые помогут спасти человеческие жизни.
Статистика происшествий
"С начала года на водных объектах республики произошли 15 происшествий, за аналогичный период прошлого года - десять: рост 66%. Погибли в текущем году 11 человек, в прошлом - девять, но здесь необходимо отметить, что это статистика оперативная, еще ряд судмедэкспертиз по утоплениям не поступил", - приводит данные Зраенко.
По его словам, среди погибших в этом году зафиксирован и один случай детской гибели - происшествие случилось на Северо-Крымском канале. За первые шесть месяцев прошлого года детских смертей на водных объектах Крыма не фиксировали. Что касается случаев спасения - в этом году спасатели уже вытащили из воды троих, в прошлом за это время спасли одного человека.
Рост объясним
"В текущем году температурный режим значительно выше, чем в прошлом. Чем жарче на улице, тем больше людей осуществляют купание", - поясняет глава ГИМС причину роста статистики.
Он уточняет, что большинство случаев утопления происходят на морском побережье - 10 из 11 случаев. При этом в половине смертельных случаев люди находились в состоянии алкогольного опьянения.
"Вообще, основные причины - купание в запрещенных местах, где отсутствуют спасатели, не проверено дно, и купание в состоянии опьянения. Третья причина, в части детской гибели - оставление детей без присмотра с разрешением купаться самостоятельно, без надзора взрослых", - перечисляет собеседник агентства.
Обезопасить себя и детей
Чтобы минимизировать риски происшествий, в первую очередь руководитель ведомства рекомендует выбирать официальные места для купания, где есть спасатели, проверено дно и обустроена пляжная инфраструктура, не нырять в необорудованных местах, в том числе с бун и волнорезов, которые на самом деле для этого не предназначены.
"Второе - ребенок должен находиться на расстоянии вытянутой руки и под беспрерывным визуальным контролем, поскольку в любую секунду может заглотнуть воду и пойти на дно", - настаивает он.
Вручить малышу надувной круг или попытаться совершить заплыв на матрасах в ветреную погоду - тоже плохая идея. Эксплуатация надувных средств при ветре запрещена, поскольку они имеют большую парусность: "Буквально в считанные секунды люди оказываются в открытом море", - подчеркивает эксперт.
Купание в состоянии опьянения опасно по причине того, что человек перестает критически мыслить и здраво оценивать риски. Но даже трезвым в хорошую погоду можно утонуть, если не учитывать еще одно правило.
"В воду нужно заходить всегда постепенно - резко нырять нельзя. Есть такое понятие как рефлекторная остановка сердца, когда происходит резкий перепад температуры. Воздух +30, вода +20 - резкий перепад, сосуды сузились - сердце остановилось", - поясняет Зраенко.
Также он рекомендует обращать внимание на специальные сигналы, которые спасатели всегда устанавливают в официальных местах купаний: желтый флаг - купаться можно, красный и черный - строго запрещено.
35 происшествий на воде с гибелью 29 человек
были зафиксированы в прошлом году на водных объектах Крыма к концу августа, а позапрошлогодняя статистика за весь высокий сезон была еще выше, сообщал ране Зраенко.
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