https://crimea.ria.ru/20230823/v-krymu-s-nachala-goda-utonuli-29-chelovek---glavnye-prichiny-tragediy-1130895497.html

В Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий

В Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий - РИА Новости Крым, 23.08.2023

В Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий

С начала года в Крыму зафиксировано 35 происшествий на воде, утонули 29 человек, однако в прошлом году страшная статистика была выше. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T20:17

2023-08-23T20:17

2023-08-23T20:03

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Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму зафиксировано 35 происшествий на воде, утонули 29 человек, однако в прошлом году страшная статистика была выше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Статистика происшествийСнижение он связывает с большой профилактической работой. При этом число происшествий с маломерными судами, напротив, увеличилось: с начала года зафиксировано четыре таких случая, рост - 100%. При этом все такие ЧП произошли в августе.Причины трагедий на водеПо словам представителя МЧС, все случаи гибели произошли в местах, запрещенных для купания, часто в штормовую погоду, в ряде случаев погибшие были в нетрезвом состоянии.Происшествия с судами во всех случаях связаны с нарушением правил их эксплуатации, добавил специалист.Байдарки, серф-доски и катамараныОдной их проблем являются доски для серфинга, байдарки, каяки, катамараны и другой водный спортивный инвентарь.Чтобы предотвратить происшествия со спортивными плавательными средствами, сотрудники МЧС ведут профилактику на пунктах проката. По словам Зраенко, на каждом таком пункте должны быть спасательные жилеты, матрос-спасатель и дежурная лодка, отдыхающих обязательно должны инструктировать. Чтобы понять, является ли пункт проката официальным, эксперт советует попросить в пункте лицензию, подтверждающую разрешение на оказание такой услуги.Читайте также на РИА Новости Крым:На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушкаВ Сочи во время шторма утонули два человекаВ Севастополе на пляже "Омега" утонул 7-летний ребенок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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