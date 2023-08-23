https://crimea.ria.ru/20230823/v-krymu-s-nachala-goda-utonuli-29-chelovek---glavnye-prichiny-tragediy-1130895497.html
В Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий
В Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий - РИА Новости Крым, 23.08.2023
В Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий
С начала года в Крыму зафиксировано 35 происшествий на воде, утонули 29 человек, однако в прошлом году страшная статистика была выше. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T20:17
2023-08-23T20:17
2023-08-23T20:03
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Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму зафиксировано 35 происшествий на воде, утонули 29 человек, однако в прошлом году страшная статистика была выше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Статистика происшествийСнижение он связывает с большой профилактической работой. При этом число происшествий с маломерными судами, напротив, увеличилось: с начала года зафиксировано четыре таких случая, рост - 100%. При этом все такие ЧП произошли в августе.Причины трагедий на водеПо словам представителя МЧС, все случаи гибели произошли в местах, запрещенных для купания, часто в штормовую погоду, в ряде случаев погибшие были в нетрезвом состоянии.Происшествия с судами во всех случаях связаны с нарушением правил их эксплуатации, добавил специалист.Байдарки, серф-доски и катамараныОдной их проблем являются доски для серфинга, байдарки, каяки, катамараны и другой водный спортивный инвентарь.Чтобы предотвратить происшествия со спортивными плавательными средствами, сотрудники МЧС ведут профилактику на пунктах проката. По словам Зраенко, на каждом таком пункте должны быть спасательные жилеты, матрос-спасатель и дежурная лодка, отдыхающих обязательно должны инструктировать. Чтобы понять, является ли пункт проката официальным, эксперт советует попросить в пункте лицензию, подтверждающую разрешение на оказание такой услуги.Читайте также на РИА Новости Крым:На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушкаВ Сочи во время шторма утонули два человекаВ Севастополе на пляже "Омега" утонул 7-летний ребенок
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гу мчс рф по республике крым, александр зраенко, крым, новости, новости крыма, безопасность, общество
В Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий
МЧС: В Крыму с начало года случилось 35 происшествий на воде, утонули 29 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым.
С начала года в Крыму зафиксировано 35 происшествий на воде, утонули 29 человек, однако в прошлом году страшная статистика была выше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
Статистика происшествий
"С начала этого года у нас уже произошло 35 происшествий на водных объектах. В аналогичном периоде прошлого года было 43 - снижение по данному показателю на 18%. Если брать гибель людей, связанную как с купанием, так и с транспортными происшествиями на воде: с начала года - 29 случаев, в прошлом году было 33 - снижение 15%", - привел статистику Зраенко.
Снижение он связывает с большой профилактической работой. При этом число происшествий с маломерными судами, напротив, увеличилось: с начала года зафиксировано четыре таких случая, рост - 100%. При этом все такие ЧП произошли в августе.
Причины трагедий на воде
По словам представителя МЧС, все случаи гибели произошли в местах, запрещенных для купания, часто в штормовую погоду, в ряде случаев погибшие были в нетрезвом состоянии.
"Из 28 случаев - четверть в состоянии алкогольного опьянения. Во многих случаях погибшие - мужчин старше 55 лет: это связано с сопутствующими заболеваниями на фоне аномальной жары. Часто люди не оценивают свои силы при жаре, резко прыгают в прохладное море, происходит сужение сосудов и гибель. В штормовую погоду тоже были случаи гибели: люди недооценивают риски, но вода это агрессивная среда, которая не жалеет никого", - констатирует Зраенко.
Происшествия с судами во всех случаях связаны с нарушением правил их эксплуатации, добавил специалист.
Байдарки, серф-доски и катамараны
Одной их проблем являются доски для серфинга, байдарки, каяки, катамараны и другой водный спортивный инвентарь.
"Они у нас в настоящее время выпали из законодательного поля. Они не поднадзорны никому. При этом у людей часто нет специфических знаний по правилам хождения. Нужно понимать, что спортивный инвентарь не должен заходить в районы активного судоходства - это еще 50 метров за буйками".
Чтобы предотвратить происшествия со спортивными плавательными средствами, сотрудники МЧС ведут профилактику на пунктах проката. По словам Зраенко, на каждом таком пункте должны быть спасательные жилеты, матрос-спасатель и дежурная лодка, отдыхающих обязательно должны инструктировать. Чтобы понять, является ли пункт проката официальным, эксперт советует попросить в пункте лицензию, подтверждающую разрешение на оказание такой услуги.
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