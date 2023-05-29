https://crimea.ria.ru/20230529/na-bakalskoy-kose-v-krymu-utonuli-paren-i-devushka-1129051648.html
На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка
На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка - РИА Новости Крым, 29.05.2023
На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка
В районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник. РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T16:27
2023-05-29T16:27
2023-05-29T16:35
крым
мвд по республике крым
происшествия
денис олейник
мчс крыма
раздольненский район крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/06/1118040668_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60b445752e9fee0244cccdac892b6676.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.По состоянию на 29 мая спасатели обнаружили труп девушки, поиски молодого человека в настоящее время продолжаются.По словам главы администрации района, для координации поисков был собран оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовано 25 человек и два плавсредства.Глава администрации обратился к местным жителям, которым что-либо известно об утонувшем, сообщить об этом в единую диспетчерскую службу по номеру: +7 (36553) 5-12-11, 95-200 – стационарный (круглосуточно), +7(978) 005-87-92 – мобильный (круглосуточно).Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо отдыхающих утонули в Крыму, один пропал: СК проводит проверкиПрокуратура Кубани сообщила подробности гибели людей в мореРебенок и двое взрослых утонули в Анапе, еще троих ищут
https://crimea.ria.ru/20190805/1117104702.html
крым
раздольненский район крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/06/1118040668_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_98ac111c4326c42bef323edf93d390c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мвд по республике крым, происшествия, денис олейник, мчс крыма, раздольненский район крыма
На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка
Тело утонувшего в районе Бакальской косы парня ищут спасатели, труп девушки найден
16:27 29.05.2023 (обновлено: 16:35 29.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.
"28 мая в единую диспетчерскую службу администрации Раздольненского района поступила информация, что во время купания в запрещенном месте на Бакальской косе утонули парень и девушка 2004 года рождения. После этого начались поисковые работы", – написал Олейник в своем Telegram-канале.
По состоянию на 29 мая спасатели обнаружили труп девушки, поиски молодого человека в настоящее время продолжаются.
По словам главы администрации района, для координации поисков был собран оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовано 25 человек и два плавсредства.
Глава администрации обратился к местным жителям, которым что-либо известно об утонувшем, сообщить об этом в единую диспетчерскую службу по номеру: +7 (36553) 5-12-11, 95-200 – стационарный (круглосуточно), +7(978) 005-87-92 – мобильный (круглосуточно).
Читайте также на РИА Новости Крым: