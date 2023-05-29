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На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка
На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка - РИА Новости Крым, 29.05.2023
На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка
В районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник. РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T16:27
2023-05-29T16:35
крым
мвд по республике крым
происшествия
денис олейник
мчс крыма
раздольненский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.По состоянию на 29 мая спасатели обнаружили труп девушки, поиски молодого человека в настоящее время продолжаются.По словам главы администрации района, для координации поисков был собран оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовано 25 человек и два плавсредства.Глава администрации обратился к местным жителям, которым что-либо известно об утонувшем, сообщить об этом в единую диспетчерскую службу по номеру: +7 (36553) 5-12-11, 95-200 – стационарный (круглосуточно), +7(978) 005-87-92 – мобильный (круглосуточно).Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо отдыхающих утонули в Крыму, один пропал: СК проводит проверкиПрокуратура Кубани сообщила подробности гибели людей в мореРебенок и двое взрослых утонули в Анапе, еще троих ищут
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РИА Новости Крым
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крым, мвд по республике крым, происшествия, денис олейник, мчс крыма, раздольненский район крыма
На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка

Тело утонувшего в районе Бакальской косы парня ищут спасатели, труп девушки найден

16:27 29.05.2023 (обновлено: 16:35 29.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийБакальская коса
Бакальская коса - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.

"28 мая в единую диспетчерскую службу администрации Раздольненского района поступила информация, что во время купания в запрещенном месте на Бакальской косе утонули парень и девушка 2004 года рождения. После этого начались поисковые работы", – написал Олейник в своем Telegram-канале.

По состоянию на 29 мая спасатели обнаружили труп девушки, поиски молодого человека в настоящее время продолжаются.
По словам главы администрации района, для координации поисков был собран оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовано 25 человек и два плавсредства.
Глава администрации обратился к местным жителям, которым что-либо известно об утонувшем, сообщить об этом в единую диспетчерскую службу по номеру: +7 (36553) 5-12-11, 95-200 – стационарный (круглосуточно), +7(978) 005-87-92 – мобильный (круглосуточно).
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