https://crimea.ria.ru/20230529/na-bakalskoy-kose-v-krymu-utonuli-paren-i-devushka-1129051648.html

На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка

На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка - РИА Новости Крым, 29.05.2023

На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушка

В районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник. РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T16:27

2023-05-29T16:27

2023-05-29T16:35

крым

мвд по республике крым

происшествия

денис олейник

мчс крыма

раздольненский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В районе Бакальской косы в Крыму утонули парень и девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник.По состоянию на 29 мая спасатели обнаружили труп девушки, поиски молодого человека в настоящее время продолжаются.По словам главы администрации района, для координации поисков был собран оперативный штаб, в который вошли представители администрации, МЧС, МВД, Госинспекции по маломерным судам и отряда "КРЫМ-СПАС". В поисковой операции задействовано 25 человек и два плавсредства.Глава администрации обратился к местным жителям, которым что-либо известно об утонувшем, сообщить об этом в единую диспетчерскую службу по номеру: +7 (36553) 5-12-11, 95-200 – стационарный (круглосуточно), +7(978) 005-87-92 – мобильный (круглосуточно).Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо отдыхающих утонули в Крыму, один пропал: СК проводит проверкиПрокуратура Кубани сообщила подробности гибели людей в мореРебенок и двое взрослых утонули в Анапе, еще троих ищут

https://crimea.ria.ru/20190805/1117104702.html

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раздольненский район крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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