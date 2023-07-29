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В Сочи во время штора утонули два человека - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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В Сочи во время штора утонули два человека
В Сочи во время штора утонули два человека - РИА Новости Крым, 29.07.2023
В Сочи во время штора утонули два человека
После сильного шторма на сочинских пляжах найдены тела двух человек, сообщают "Новости Кубани". РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T18:59
2023-07-29T18:59
сочи
погода
стихия
новости
краснодарский край
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА новости Крым. После сильного шторма на сочинских пляжах найдены тела двух человек, сообщают "Новости Кубани".Тело мужчины найдено на пляже в микрорайоне Кудепсте, его обнаружили местные жители 29 июля. Личность погибшего сейчас выясняет полиция.Также издание сообщает о том, что накануне вечером на одном из диких пляжей города обнаружено тело 20-летней девушки.Ранее в Сочинском регионе было объявлено штормовое предупреждение. С вечера 27 июля ряд сочинских пляжей закрыты для купания. Сильные ливни, штормовой ветер и град размером с яйцо обрушились также на Крымский полуостров в ночь на пятницу. Эпицентр шторма пришелся на Севастополь. Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте шторм: пляжи закрыты для купанияДевушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселокНепогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сочи, погода, стихия, новости, краснодарский край, штормовое предупреждение
В Сочи во время штора утонули два человека

СМИ: в Сочи два человек стали жертвами штормовой погоды

18:59 29.07.2023
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА новости Крым. После сильного шторма на сочинских пляжах найдены тела двух человек, сообщают "Новости Кубани".
Тело мужчины найдено на пляже в микрорайоне Кудепсте, его обнаружили местные жители 29 июля. Личность погибшего сейчас выясняет полиция.

"По факту гибели мужчины следственным отделом по Адлерскому району Сочи краевого управления СКР проводится проверка, назначена судебная медицинская экспертиза", – цитирует издание помощника руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дениса Сидорова.

Также издание сообщает о том, что накануне вечером на одном из диких пляжей города обнаружено тело 20-летней девушки.
Ранее в Сочинском регионе было объявлено штормовое предупреждение. С вечера 27 июля ряд сочинских пляжей закрыты для купания. Сильные ливни, штормовой ветер и град размером с яйцо обрушились также на Крымский полуостров в ночь на пятницу. Эпицентр шторма пришелся на Севастополь.
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СочиПогодаСтихияНовостиКраснодарский крайШтормовое предупреждение
 
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