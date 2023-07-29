https://crimea.ria.ru/20230729/v-sochi-vo-vremya-shtora-utonuli-dva-cheloveka-1130389940.html

В Сочи во время штора утонули два человека

В Сочи во время штора утонули два человека - РИА Новости Крым, 29.07.2023

В Сочи во время штора утонули два человека

После сильного шторма на сочинских пляжах найдены тела двух человек, сообщают "Новости Кубани". РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T18:59

2023-07-29T18:59

2023-07-29T18:59

сочи

погода

стихия

новости

краснодарский край

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА новости Крым. После сильного шторма на сочинских пляжах найдены тела двух человек, сообщают "Новости Кубани".Тело мужчины найдено на пляже в микрорайоне Кудепсте, его обнаружили местные жители 29 июля. Личность погибшего сейчас выясняет полиция.Также издание сообщает о том, что накануне вечером на одном из диких пляжей города обнаружено тело 20-летней девушки.Ранее в Сочинском регионе было объявлено штормовое предупреждение. С вечера 27 июля ряд сочинских пляжей закрыты для купания. Сильные ливни, штормовой ветер и град размером с яйцо обрушились также на Крымский полуостров в ночь на пятницу. Эпицентр шторма пришелся на Севастополь. Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте шторм: пляжи закрыты для купанияДевушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселокНепогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья

сочи

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, стихия, новости, краснодарский край, штормовое предупреждение