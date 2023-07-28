https://crimea.ria.ru/20230728/nepogoda-obrushilas-na-krym-grad-reki-na-dorogakh-i-vyrvannye-derevya-1130345505.html
Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья
Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья
Сильные ливни, штормовой ветер и град размером с яйцо обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T09:16
2023-07-28T09:16
2023-07-28T09:56
погода в крыму
погода
крым
происшествия
мчс крыма
янина павленко
михаил развожаев
евпатория
севастополь
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129476238_0:27:968:572_1920x0_80_0_0_fecbbc6dce5e7b91f8d3763e910e69d8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни, штормовой ветер и град размером с яйцо обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение.Симферополь и районБуря с ливнем и градом накрыла крымскую столицу в четверг поздним вечером. Началась сильная гроза. Некоторые участки дорог оказались под водой. На улице Троллейбусной повалило на дорогу дерево, проезжая часть перекрыта, сообщают очевидцы. Упавшие деревья есть и в других районах. С раннего утра коммунальщики занимаются устранением последствий непогоды.Кроме того, в пригороде Симферополя прошел сильный град. В соцсетях местные жители публикуют фото, на которых размер градин достигает 10-13 см.Бахчисарайский районСильный дождь с градом и грозой прошел и в Бахчисарайском районе. По информации регионального МЧС, в результате падения дерева в селе Почтовое поврежден газовый трубопровод диаметром 75 мм."Предприятием "Крымгазсети" проведены работы по распилу и уборке дерева. Работы по восстановлению газоснабжения запланированы с 09:00 пятницы", - уточнили в ведомстве. Также падения деревьев зафиксировано в городе Бахчисарай.СевастопольЭпицентр шторма пришелся на Севастополь. На город обрушился сильный ливень, в результате чего часть дорог буквально "ушла" под воду. По информации губернатора города Михаила Развожаева, произошли подтопления подъездов многоквартирных домов, фиксировались протекания крыш. В городе создан оперативный штаб.Из-за сильного ветра на улице Генерала Острякова 167А упала облицовка здания на детскую площадку. Обошлось без пострадавших. Кроме того, из-за ухудшения погоды остановился морской транспорт, для людей были организованы компенсационные автобусные маршруты. На некоторых подстанциях сработала защита, в результате чего часть города осталась без света.ЯлтаГрозовой фронт пришел и в Ялту. Ночью в курортном городе прошел сильный ливень, ветер повалил четыре дерева. В результате повреждена оказалась газовая труба в Массандре, сообщила глава администрации Янина Павленко.Сейчас ситуация в городе налаживается, уточнила Павленко.ДжанкойВ результате резкого ухудшения погодных условий повреждены оказались городские высоковольтные линии электропередачи, рассказал глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.ЕвпаторияНепогода бушевала и в Евпатории. По состоянию на утро пятницы часть города остается без света, сообщила глава администрации Елена Демидова.Также сильный ветер с грозой наблюдался и в Керчи. На улицах повалены деревья. Маломерные суда убрали от причала.Штормовое предупреждениеШтормовое предупреждение объявили на ближайшие два дня во всем Крыму. По прогнозам синоптиков, в регионе резко изменится погода, пройдут сильные дожди, ветер усилится порывами до 35 м/с. Спасатели МЧС предупредили о вероятности повышения уровня рек и понижении средней температуры воздуха на 10-12 градусов.За минувшие сутки максимальные осадки зарегистрированы на территории Ангарского перевала - 49 мм, Джанкойского района – 49 мм, Черноморского района – 47 мм, Раздольненского района – 42 мм. В Симферополе и Симферопольском районе выпало 39 мм, в Красногвардейском районе - 26 мм. Самые сильные порывы ветра зарегистрированы на территории Алушты – 22 м/с, горы Ай-Петри – 22 м/с, Ялты – 21 м/с, Симферополя – 20 м/с, Керчи – 19 м/с, Черноморского района -18 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря накроет Симферополь к вечеру – МЧСВ Севастополе остановлено движение морского транспортаЛивни и грозы: погода в Крыму в пятницу
https://crimea.ria.ru/20230728/chto-proiskhodit-v-yalte-posle-nochnogo-shtorma-1130346600.html
крым
евпатория
севастополь
ялта
симферополь
бахчисарай
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129476238_86:0:883:598_1920x0_80_0_0_801329a510097fc76b2fe6cd5c33b4aa.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, погода, крым, происшествия, мчс крыма, янина павленко, михаил развожаев, евпатория, севастополь, ялта, симферополь, новости крыма, бахчисарай, джанкой
Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья
Непогода обрушилась на Крым и Севастополь – выпал град, прошли ливни и обрушился ураган
09:16 28.07.2023 (обновлено: 09:56 28.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни, штормовой ветер и град размером с яйцо обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение.
Симферополь и район
Буря с ливнем и градом накрыла крымскую столицу в четверг поздним вечером. Началась сильная гроза. Некоторые участки дорог оказались под водой. На улице Троллейбусной повалило на дорогу дерево, проезжая часть перекрыта, сообщают очевидцы. Упавшие деревья есть и в других районах. С раннего утра коммунальщики занимаются устранением последствий непогоды.
"В результате падения дерева в Симферополе на Бульваре Франко поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет. Сотрудниками муниципального учреждения "Город" проведены работы по распилу и уборке дерева", - проинформировали в МЧС Крыма.
Кроме того, в пригороде Симферополя прошел сильный град. В соцсетях местные жители публикуют фото, на которых размер градин достигает 10-13 см.
Бахчисарайский район
Сильный дождь с градом и грозой прошел и в Бахчисарайском районе. По информации регионального МЧС, в результате падения дерева в селе Почтовое поврежден газовый трубопровод диаметром 75 мм.
"Предприятием "Крымгазсети" проведены работы по распилу и уборке дерева. Работы по восстановлению газоснабжения запланированы с 09:00 пятницы", - уточнили в ведомстве.
Также падения деревьев зафиксировано в городе Бахчисарай.
Севастополь
Эпицентр шторма пришелся на Севастополь. На город обрушился сильный ливень, в результате чего часть дорог буквально "ушла" под воду. По информации губернатора города Михаила Развожаева, произошли подтопления подъездов многоквартирных домов, фиксировались протекания крыш. В городе создан оперативный штаб.
"Все управляющие компании информируют штаб о ситуации на своих территориях. Фиксируем подтопление подъездов, протечку крыш в многоквартирных домах, упавшие деревья, аварийные бригады управляющих компаний оперативно выезжают на места. Пострадавших и повреждений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Из-за сильного ветра на улице Генерала Острякова 167А упала облицовка здания на детскую площадку. Обошлось без пострадавших. Кроме того, из-за ухудшения погоды остановился морской транспорт, для людей были организованы компенсационные автобусные маршруты. На некоторых подстанциях сработала защита, в результате чего часть города осталась без света.
Ялта
Грозовой фронт пришел и в Ялту. Ночью в курортном городе прошел сильный ливень, ветер повалил четыре дерева. В результате повреждена оказалась газовая труба в Массандре, сообщила глава администрации Янина Павленко.
"Службы ликвидируют последствия непогоды. Подтоплений нет, поступила информация о четырех упавших деревьях. Одно из них - на улице Блюхера - затруднило выход общественного транспорта, другое - в Массандре - повредило газовую трубу. Авария оперативно была устранена. Краснокаменка обесточена. На всех участках работают службы", - написала она в своих соцсетях.
Сейчас ситуация в городе налаживается, уточнила Павленко.
Джанкой
В результате резкого ухудшения погодных условий повреждены оказались городские высоковольтные линии электропередачи, рассказал глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.
"Работы по ликвидации последствий непогоды проходили всю ночь. В первую очередь устранялись порывы на высоковольтных линиях электропередачи. Все вопросы, связанные с повреждениями электросетей, находятся на контроле. Из-за непогоды в дальнейшем могут быть сбои в работе, однако восстановление электроснабжения происходит в кратчайшие сроки", - написал он в своем Telegram-канале.
Евпатория
Непогода бушевала и в Евпатории. По состоянию на утро пятницы часть города остается без света, сообщила глава администрации Елена Демидова.
"В результате аварийного отключения электроэнергии частично обесточены улицы Полупанова, Демышева, Советская, Некрасова, 60 лет ВЛКСМ. Работают аварийные бригады. Ориентировочное время устранения проблемы - 2-3 часа", - сообщила она.
Также сильный ветер с грозой наблюдался и в Керчи. На улицах повалены деревья. Маломерные суда убрали от причала.
Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили на ближайшие два дня во всем Крыму
. По прогнозам синоптиков, в регионе резко изменится погода, пройдут сильные дожди, ветер усилится порывами до 35 м/с. Спасатели МЧС предупредили о вероятности повышения уровня рек и понижении средней температуры воздуха на 10-12 градусов.
За минувшие сутки максимальные осадки зарегистрированы на территории Ангарского перевала - 49 мм, Джанкойского района – 49 мм, Черноморского района – 47 мм, Раздольненского района – 42 мм. В Симферополе и Симферопольском районе выпало 39 мм, в Красногвардейском районе - 26 мм. Самые сильные порывы ветра зарегистрированы на территории Алушты – 22 м/с, горы Ай-Петри – 22 м/с, Ялты – 21 м/с, Симферополя – 20 м/с, Керчи – 19 м/с, Черноморского района -18 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым: