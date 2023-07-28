https://crimea.ria.ru/20230728/nepogoda-obrushilas-na-krym-grad-reki-na-dorogakh-i-vyrvannye-derevya-1130345505.html

Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья

Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья

Сильные ливни, штормовой ветер и град размером с яйцо обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T09:16

2023-07-28T09:16

2023-07-28T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Сильные ливни, штормовой ветер и град размером с яйцо обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение.Симферополь и районБуря с ливнем и градом накрыла крымскую столицу в четверг поздним вечером. Началась сильная гроза. Некоторые участки дорог оказались под водой. На улице Троллейбусной повалило на дорогу дерево, проезжая часть перекрыта, сообщают очевидцы. Упавшие деревья есть и в других районах. С раннего утра коммунальщики занимаются устранением последствий непогоды.Кроме того, в пригороде Симферополя прошел сильный град. В соцсетях местные жители публикуют фото, на которых размер градин достигает 10-13 см.Бахчисарайский районСильный дождь с градом и грозой прошел и в Бахчисарайском районе. По информации регионального МЧС, в результате падения дерева в селе Почтовое поврежден газовый трубопровод диаметром 75 мм."Предприятием "Крымгазсети" проведены работы по распилу и уборке дерева. Работы по восстановлению газоснабжения запланированы с 09:00 пятницы", - уточнили в ведомстве. Также падения деревьев зафиксировано в городе Бахчисарай.СевастопольЭпицентр шторма пришелся на Севастополь. На город обрушился сильный ливень, в результате чего часть дорог буквально "ушла" под воду. По информации губернатора города Михаила Развожаева, произошли подтопления подъездов многоквартирных домов, фиксировались протекания крыш. В городе создан оперативный штаб.Из-за сильного ветра на улице Генерала Острякова 167А упала облицовка здания на детскую площадку. Обошлось без пострадавших. Кроме того, из-за ухудшения погоды остановился морской транспорт, для людей были организованы компенсационные автобусные маршруты. На некоторых подстанциях сработала защита, в результате чего часть города осталась без света.ЯлтаГрозовой фронт пришел и в Ялту. Ночью в курортном городе прошел сильный ливень, ветер повалил четыре дерева. В результате повреждена оказалась газовая труба в Массандре, сообщила глава администрации Янина Павленко.Сейчас ситуация в городе налаживается, уточнила Павленко.ДжанкойВ результате резкого ухудшения погодных условий повреждены оказались городские высоковольтные линии электропередачи, рассказал глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.ЕвпаторияНепогода бушевала и в Евпатории. По состоянию на утро пятницы часть города остается без света, сообщила глава администрации Елена Демидова.Также сильный ветер с грозой наблюдался и в Керчи. На улицах повалены деревья. Маломерные суда убрали от причала.Штормовое предупреждениеШтормовое предупреждение объявили на ближайшие два дня во всем Крыму. По прогнозам синоптиков, в регионе резко изменится погода, пройдут сильные дожди, ветер усилится порывами до 35 м/с. Спасатели МЧС предупредили о вероятности повышения уровня рек и понижении средней температуры воздуха на 10-12 градусов.За минувшие сутки максимальные осадки зарегистрированы на территории Ангарского перевала - 49 мм, Джанкойского района – 49 мм, Черноморского района – 47 мм, Раздольненского района – 42 мм. В Симферополе и Симферопольском районе выпало 39 мм, в Красногвардейском районе - 26 мм. Самые сильные порывы ветра зарегистрированы на территории Алушты – 22 м/с, горы Ай-Петри – 22 м/с, Ялты – 21 м/с, Симферополя – 20 м/с, Керчи – 19 м/с, Черноморского района -18 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Буря накроет Симферополь к вечеру – МЧСВ Севастополе остановлено движение морского транспортаЛивни и грозы: погода в Крыму в пятницу

https://crimea.ria.ru/20230728/chto-proiskhodit-v-yalte-posle-nochnogo-shtorma-1130346600.html

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