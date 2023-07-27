https://crimea.ria.ru/20230727/na-krym-obrushatsya-livni-i-uragannyy-veter---obyavleno-shtormovoe-1130324176.html

На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое

На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 27.07.2023

На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое

27 и 28 июля в Крыму резко ухудшится погода, прогнозируются ливневые дожди, ураганный ветер и понижение температуры, вероятны подтопления. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T10:20

2023-07-27T10:20

2023-07-27T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. 27 и 28 июля в Крыму резко ухудшится погода, прогнозируются ливневые дожди, ураганный ветер и понижение температуры, вероятны подтопления. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Из-за опасных погодных условий, в МЧС прогнозируют происшествия, связанные с подтоплениями, возможны обвалы деревьев, ветхих конструкций, рекомендуется обратить внимание на обеспечение безопасности детей и людей пожилого возраста. Людям, проживающим вблизи возле объектов, рекомендуют принять меры по сохранности имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август в КрымуКакие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниМолния убила крымчанина в Краснодаре

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2023

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