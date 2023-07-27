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На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое
На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 27.07.2023
На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое
27 и 28 июля в Крыму резко ухудшится погода, прогнозируются ливневые дожди, ураганный ветер и понижение температуры, вероятны подтопления. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T10:20
2023-07-27T10:20
2023-07-27T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. 27 и 28 июля в Крыму резко ухудшится погода, прогнозируются ливневые дожди, ураганный ветер и понижение температуры, вероятны подтопления. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Из-за опасных погодных условий, в МЧС прогнозируют происшествия, связанные с подтоплениями, возможны обвалы деревьев, ветхих конструкций, рекомендуется обратить внимание на обеспечение безопасности детей и людей пожилого возраста. Людям, проживающим вблизи возле объектов, рекомендуют принять меры по сохранности имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август в КрымуКакие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниМолния убила крымчанина в Краснодаре
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На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое
МЧС прогнозирует резкое ухудшение погодных условий, ливни и ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. 27 и 28 июля в Крыму резко ухудшится погода, прогнозируются ливневые дожди, ураганный ветер и понижение температуры, вероятны подтопления. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
"В соответствии с данными гидрометцентра, 27 и 28 июля в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Прогнозируются сильные дожди - более 30 мм, усиление ветра - до 35 м/с, вероятно повышение уровня рек, понижение средней температуры на 10-12 градусов", - сообщает Павлюченко в видеоролике, который распространила пресс-служба ведомства.
Из-за опасных погодных условий, в МЧС прогнозируют происшествия, связанные с подтоплениями, возможны обвалы деревьев, ветхих конструкций, рекомендуется обратить внимание на обеспечение безопасности детей и людей пожилого возраста. Людям, проживающим вблизи возле объектов, рекомендуют принять меры по сохранности имущества.
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