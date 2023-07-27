Рейтинг@Mail.ru
На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230727/na-krym-obrushatsya-livni-i-uragannyy-veter---obyavleno-shtormovoe-1130324176.html
На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое
На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое - РИА Новости Крым, 27.07.2023
На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое
27 и 28 июля в Крыму резко ухудшится погода, прогнозируются ливневые дожди, ураганный ветер и понижение температуры, вероятны подтопления. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T10:20
2023-07-27T10:20
погода
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127846344_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8370fa2af3a5bceaf349b6db42146fe3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. 27 и 28 июля в Крыму резко ухудшится погода, прогнозируются ливневые дожди, ураганный ветер и понижение температуры, вероятны подтопления. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Из-за опасных погодных условий, в МЧС прогнозируют происшествия, связанные с подтоплениями, возможны обвалы деревьев, ветхих конструкций, рекомендуется обратить внимание на обеспечение безопасности детей и людей пожилого возраста. Людям, проживающим вблизи возле объектов, рекомендуют принять меры по сохранности имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август в КрымуКакие риски несут аномальные ливни в Крыму и на КубаниМолния убила крымчанина в Краснодаре
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127846344_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_20d46447dce8564ce691a13a7ca69f81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое

МЧС прогнозирует резкое ухудшение погодных условий, ливни и ветер

10:20 27.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна. Шторм
Алушта. Ранняя весна. Шторм - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. 27 и 28 июля в Крыму резко ухудшится погода, прогнозируются ливневые дожди, ураганный ветер и понижение температуры, вероятны подтопления. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
"В соответствии с данными гидрометцентра, 27 и 28 июля в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Прогнозируются сильные дожди - более 30 мм, усиление ветра - до 35 м/с, вероятно повышение уровня рек, понижение средней температуры на 10-12 градусов", - сообщает Павлюченко в видеоролике, который распространила пресс-служба ведомства.
Из-за опасных погодных условий, в МЧС прогнозируют происшествия, связанные с подтоплениями, возможны обвалы деревьев, ветхих конструкций, рекомендуется обратить внимание на обеспечение безопасности детей и людей пожилого возраста. Людям, проживающим вблизи возле объектов, рекомендуют принять меры по сохранности имущества.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким будет август в Крыму
Какие риски несут аномальные ливни в Крыму и на Кубани
Молния убила крымчанина в Краснодаре
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Буря накроет Симферополь к вечеру – МЧС
13:34ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота
13:18В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
12:5515 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
12:31Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
12:04Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
11:45Крымский мост закрыли для движения машин
11:27Еще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
11:22Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла вдвое
11:14Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания
10:54Работает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки
10:45Инцидент в горах Крыма: туристку на носилках эвакуировали с Мангуп-Кале
10:29Большое отключение воды в Симферополе и по Крыму - причины и адреса
10:20На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое
10:08Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
10:04Крымчанам запретили доступ на Арабатскую стрелку
09:48ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме
09:21Афросоюз обсудит с Путиным возобновление зерновой сделки
08:54В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг
08:48Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО
Лента новостейМолния