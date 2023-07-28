https://crimea.ria.ru/20230728/devushku-na-doske-uneslo-iz-koktebelya-v-drugoy-poselok-1130371506.html

Девушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок

Девушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Девушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок

В Коктебеле девушку на SUP-борде унесло в море, пока спасатели вели поиски в Коктебельской бухте, ее прибило к побережью поселка Орджоникидзе, сообщает... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T18:08

2023-07-28T18:08

2023-07-28T18:10

коктебель

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Коктебеле девушку на SUP-борде унесло в море, пока спасатели вели поиски в Коктебельской бухте, ее прибило к побережью поселка Орджоникидзе, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.Сигнал о том, что в Коктебеле девушку уносит в море, феодосийским инспекторам ГИМС МЧС поступил в пятницу днем. Сотрудники ведомства выехали на место, к поискам привлекли внештатных инспекторов и группу патрульной службы на маломерных судах. Спасатели обследовали береговую полосу от Коктебеля до Тихой бухты.Гостям и жителям Крым настоятельно не рекомендуют купаться в штормовую погоду, особенно с использованием надувных матрасов, кругов, SUP-бордов и так далее.Читайте также на РИА Новости Крым:Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчинВ Феодосии отдыхающих унесло в море на доскеУнесенные ветром и упавший со скалы: хроника происшествий в Севастополе

коктебель

феодосия

крым

черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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