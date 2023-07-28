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Девушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок
Девушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Девушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок
В Коктебеле девушку на SUP-борде унесло в море, пока спасатели вели поиски в Коктебельской бухте, ее прибило к побережью поселка Орджоникидзе, сообщает... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T18:08
2023-07-28T18:08
2023-07-28T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Коктебеле девушку на SUP-борде унесло в море, пока спасатели вели поиски в Коктебельской бухте, ее прибило к побережью поселка Орджоникидзе, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.Сигнал о том, что в Коктебеле девушку уносит в море, феодосийским инспекторам ГИМС МЧС поступил в пятницу днем. Сотрудники ведомства выехали на место, к поискам привлекли внештатных инспекторов и группу патрульной службы на маломерных судах. Спасатели обследовали береговую полосу от Коктебеля до Тихой бухты.Гостям и жителям Крым настоятельно не рекомендуют купаться в штормовую погоду, особенно с использованием надувных матрасов, кругов, SUP-бордов и так далее.Читайте также на РИА Новости Крым:Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчинВ Феодосии отдыхающих унесло в море на доскеУнесенные ветром и упавший со скалы: хроника происшествий в Севастополе
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коктебель, феодосия, крым, происшествия, погода, погода в крыму, новости крыма, черное море
Девушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок
В Феодосии спасена унесенная в море на SUP-борде девушка
18:08 28.07.2023 (обновлено: 18:10 28.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Коктебеле девушку на SUP-борде унесло в море, пока спасатели вели поиски в Коктебельской бухте, ее прибило к побережью поселка Орджоникидзе, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.
Сигнал о том, что в Коктебеле девушку уносит в море, феодосийским инспекторам ГИМС МЧС поступил в пятницу днем. Сотрудники ведомства выехали на место, к поискам привлекли внештатных инспекторов и группу патрульной службы на маломерных судах. Спасатели обследовали береговую полосу от Коктебеля до Тихой бухты.
"Катерами "Черная акула" и "Баракуда" была обследована акватория Коктебельской бухты в пределах возможности катера в штормовую погоду. Спустя два часа поисков пострадавшая была найдена. Как оказалось, девушка увлеклась плаваньем на доске и не обратила внимание на то, что заплыла слишком далеко. Ветром и волнами ее прибило к берегу в поселке Орджоникидзе", - сообщили в пресс-службе.
Гостям и жителям Крым настоятельно не рекомендуют купаться в штормовую погоду, особенно с использованием надувных матрасов, кругов, SUP-бордов и так далее.
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