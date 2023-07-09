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В Феодосии отдыхающих унесло в море на доске

В Феодосии отдыхающих унесло в море на доске - РИА Новости Крым, 09.07.2023

В Феодосии отдыхающих унесло в море на доске

Двух человек на плавательной доске унесло в море в районе Феодосии, спасателям удалось их обнаружить и доставить на берег. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T13:41

2023-07-09T13:41

2023-07-09T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Двух человек на плавательной доске унесло в море в районе Феодосии, спасателям удалось их обнаружить и доставить на берег. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел утром в воскресенье."9 июля 2023 в 08:52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Феодосии двух человек течением уносит в море на плавательной доске. Требуется помощь спасателей", - сказано в сообщении.К месту происшествия незамедлительно отправились водолазы-спасатели и специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Крым. Всего в операции спасения были задействованы три сотрудника ведомства и одно плавсредство.Спасатели напомнили отдыхающим, что для безопасности на воде следует внимательно относиться к выбору места отдыха и останавливаться только на специально оборудованных пляжах. Чтобы избежать возможных травм, не заплывать в зону, где передвигаются катера и гидроциклы, а также отказаться от прыжков в воду в неизвестных местах. При использовании надувных матрасов соблюдать рекомендации и быть предельно осторожными и внимательными. Особое внимание уделить детям: не оставлять их без присмотра и не позволять самостоятельно использовать надувные плавательные средства.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхУнесенные ветром и упавший со скалы: хроника происшествий в СевастополеВ Севастополе двух туристов унесло в открытое море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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