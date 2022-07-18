https://crimea.ria.ru/20220718/v-sevastopole-dvukh-turistov-uneslo-v-otkrytoe-more-1123884972.html
В Севастополе двух туристов унесло в открытое море
В Севастополе двух туристов унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 18.07.2022
В Севастополе двух туристов унесло в открытое море
В бухте Ласпи под Севастополем двоих туристов унесло в открытое море. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T16:06
2022-07-18T16:06
2022-07-18T16:06
происшествия
севастополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В бухте Ласпи под Севастополем двоих туристов унесло в открытое море. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.Информация о происшествии поступила в службу спасения в понедельник утром. На поиски унесенных ветром туристов оперативно вышел спасательный катер.Медицинская помощь туристам не потребовалась. Вся поисково-спасательная операция длилась около часа.
https://crimea.ria.ru/20220620/v-krymu-nashli-telo-malchika-unesennogo-v-more-na-matrase--sledkom-1123599998.html
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происшествия, севастополь, крым
В Севастополе двух туристов унесло в открытое море
В бухте Ласпи под Севастополем двоих туристов унесло в открытое море