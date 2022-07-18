https://crimea.ria.ru/20220718/v-sevastopole-dvukh-turistov-uneslo-v-otkrytoe-more-1123884972.html

В Севастополе двух туристов унесло в открытое море

В Севастополе двух туристов унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 18.07.2022

В Севастополе двух туристов унесло в открытое море

В бухте Ласпи под Севастополем двоих туристов унесло в открытое море. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T16:06

2022-07-18T16:06

2022-07-18T16:06

происшествия

севастополь

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/66/1118246615_0:1:1620:912_1920x0_80_0_0_72d96ad22c7f3920ecb2419187689594.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В бухте Ласпи под Севастополем двоих туристов унесло в открытое море. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.Информация о происшествии поступила в службу спасения в понедельник утром. На поиски унесенных ветром туристов оперативно вышел спасательный катер.Медицинская помощь туристам не потребовалась. Вся поисково-спасательная операция длилась около часа.

https://crimea.ria.ru/20220620/v-krymu-nashli-telo-malchika-unesennogo-v-more-na-matrase--sledkom-1123599998.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, крым