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Унесенные ветром и упавший со скалы: хроника происшествий в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Унесенные ветром и упавший со скалы: хроника происшествий в Севастополе
Унесенные ветром и упавший со скалы: хроника происшествий в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Унесенные ветром и упавший со скалы: хроника происшествий в Севастополе
В Севастополе помощь спасателей понадобилась в пятницу отдыхающим, которых чуть не унесло в открытое море. Об этом сообщили в городском Центре гражданской... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T09:32
2022-08-27T09:32
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе помощь спасателей понадобилась в пятницу отдыхающим, которых чуть не унесло в открытое море. Об этом сообщили в городском Центре гражданской защиты.С разницей в несколько часов на пульт дежурного поступили два сообщения о том, что в акватории музея Херсонес Таврический и в бухте Круглая людей на сапборде стало уносить в море. Туристов благополучно нашли и эвакуировали в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.Еще одно происшествие случилось накануне на мысе Фиолент - мужчина упал с высоты в районе дикого пляжа "Верблюд".
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происшествия, севастополь
Унесенные ветром и упавший со скалы: хроника происшествий в Севастополе

В Севастополе людей унесло в море на сапборде

09:32 27.08.2022
 
© Центр гражданской защиты СевастополяДвух человек унесло в море на сапборде в Севастополе
Двух человек унесло в море на сапборде в Севастополе
© Центр гражданской защиты Севастополя
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе помощь спасателей понадобилась в пятницу отдыхающим, которых чуть не унесло в открытое море. Об этом сообщили в городском Центре гражданской защиты.
С разницей в несколько часов на пульт дежурного поступили два сообщения о том, что в акватории музея Херсонес Таврический и в бухте Круглая людей на сапборде стало уносить в море.

Туристов благополучно нашли и эвакуировали в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.
Еще одно происшествие случилось накануне на мысе Фиолент - мужчина упал с высоты в районе дикого пляжа "Верблюд".
"К месту происшествия оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда, они провели разведку места происшествия, предприняли необходимые меры для транспортировки пострадавшего из труднодоступного места и передачи сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении.
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