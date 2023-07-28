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Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчин - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчин
Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчин - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчин
В Севастополе на одном из неофициальных пляжей на Северной стороне двоих купавшихся мужчин унесло в штормовое море, за их жизнь боролись семь спасателей... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T16:17
2023-07-28T16:19
севастополь
происшествия
погода в крыму
общество
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на одном из неофициальных пляжей на Северной стороне двоих купавшихся мужчин унесло в штормовое море, за их жизнь боролись семь спасателей. Подробностями инцидента поделился губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, двое отдыхавших за территорией официального пляжа Любимовка решили "испытать судьбу" и искупаться в штормовом море. Рискованная затея едва не закончилась трагедией: вода стала затягивать мужчин и бить о пирсы. Все семеро героев-спасателей – Иван Чистяков, Дмитрий Кодунов, Николай Ткач, Кирилл Степаненко, Даниил Пономарев, Артем Козлов и Сергей Беркало – будут награждены губернатором. Соответствующее поручение он уже отдал."Сергей Анатольевич Беркало – старший спасатель, вообще находился на выходном, бежал ребятам на помощь со стороны пляжа Альбатрос и заходил в воду в обвязке, но без спасжилета", - уточнил губернатор.Глава города призвал отдыхающих не рисковать в такую погоду безопасностью, ставя под угрозу жизни свои и спасателей.В Севастополе, как и во всем Крыму, с вечера четверга, 28 июля, бушевала стихия, объявлено штормовое предупреждение, за 10,5 часов на город обрушилось более половины месячной нормы осадков. Спасатели призвали жителей и гостей региона придерживаться правил безопасного поведения.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревьяЧеловек без признаков жизни найден в море в СевастополеВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
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353
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, происшествия, погода в крыму, общество, михаил развожаев, новости крыма
Купались на необрудованном пляже: в Севастополе шторм унес двоих мужчин

В Севастополе 7 спасателей представят к награде за спасение из шторма мужчин - Развожаев

16:17 28.07.2023 (обновлено: 16:19 28.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на одном из неофициальных пляжей на Северной стороне двоих купавшихся мужчин унесло в штормовое море, за их жизнь боролись семь спасателей. Подробностями инцидента поделился губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, двое отдыхавших за территорией официального пляжа Любимовка решили "испытать судьбу" и искупаться в штормовом море. Рискованная затея едва не закончилась трагедией: вода стала затягивать мужчин и бить о пирсы.
"Как только официальные спасатели пляжа по соседству увидели это, то бросились их спасать. Чтобы вытащить двух мужчин из воды понадобилось шесть человек! В такой шторм это сделать не просто: спасатели заходили парами, на обвязке... Они боролись за жизнь утопающих до последнего, рискуя своими жизнями", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Все семеро героев-спасателей – Иван Чистяков, Дмитрий Кодунов, Николай Ткач, Кирилл Степаненко, Даниил Пономарев, Артем Козлов и Сергей Беркало – будут награждены губернатором. Соответствующее поручение он уже отдал.
"Сергей Анатольевич Беркало – старший спасатель, вообще находился на выходном, бежал ребятам на помощь со стороны пляжа Альбатрос и заходил в воду в обвязке, но без спасжилета", - уточнил губернатор.
Глава города призвал отдыхающих не рисковать в такую погоду безопасностью, ставя под угрозу жизни свои и спасателей.
В Севастополе, как и во всем Крыму, с вечера четверга, 28 июля, бушевала стихия, объявлено штормовое предупреждение, за 10,5 часов на город обрушилось более половины месячной нормы осадков. Спасатели призвали жителей и гостей региона придерживаться правил безопасного поведения.
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