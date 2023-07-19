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В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
Утонувшая в море у памятника Затопленным кораблям женщина – пенсионерка, ей стало плохо во время купания. Об этом сообщили в Следственном комитете по Крыму и... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T19:41
2023-07-19T19:41
2023-07-19T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Утонувшая в море у памятника Затопленным кораблям женщина – пенсионерка, ей стало плохо во время купания. Об этом сообщили в Следственном комитете по Крыму и Севастополю.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что у памятника Затопленным кораблям в Севастополе утонула девушка. В пресс-службе МЧС подтвердили факт того, что из моря сотрудниками ведомства было поднято тело без признаков жизни, и его передали бригаде скорой помощи.По уточненным данным, погибшая – пенсионерка, которой стало плохо во время купания.Следственный отдел по Ленинскому району ГСУ СК России по Крыму и Севастополю проводит процессуальную проверку. Точная причина смерти будет установлена по итогам проведенной экспертизы.Накануне в Севастополе на городском пляже "Омега" утонул 7-летний мальчик. Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробностиГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
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новости крыма, севастополь, происшествия, новости, крымский следком
В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
Следком: утонувшая в Севастополе женщина – пенсионерка, ей стало плохо в воде