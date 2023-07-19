https://crimea.ria.ru/20230719/v-sk-rasskazali-podrobnosti-gibeli-zhenschiny-v-more-v-sevastopole-1130178746.html

В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе

В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.07.2023

В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе

Утонувшая в море у памятника Затопленным кораблям женщина – пенсионерка, ей стало плохо во время купания. Об этом сообщили в Следственном комитете по Крыму и... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T19:41

2023-07-19T19:41

2023-07-19T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Утонувшая в море у памятника Затопленным кораблям женщина – пенсионерка, ей стало плохо во время купания. Об этом сообщили в Следственном комитете по Крыму и Севастополю.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что у памятника Затопленным кораблям в Севастополе утонула девушка. В пресс-службе МЧС подтвердили факт того, что из моря сотрудниками ведомства было поднято тело без признаков жизни, и его передали бригаде скорой помощи.По уточненным данным, погибшая – пенсионерка, которой стало плохо во время купания.Следственный отдел по Ленинскому району ГСУ СК России по Крыму и Севастополю проводит процессуальную проверку. Точная причина смерти будет установлена по итогам проведенной экспертизы.Накануне в Севастополе на городском пляже "Омега" утонул 7-летний мальчик. Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробностиГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, происшествия, новости, крымский следком