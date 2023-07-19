https://crimea.ria.ru/20230719/v-sevastopole-u-pamyatnika-zatoplennym-korablyam-naydeno-telo-devushki-1130176542.html

В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки

В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки - РИА Новости Крым, 19.07.2023

В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки

У памятника Затопленным кораблям в Севастополе из моря достали тело девушки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T18:47

2023-07-19T18:47

2023-07-19T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. У памятника Затопленным кораблям в Севастополе из моря достали тело девушки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в море в районе Приморского бульвара в центре города утонула девушка. Причины смерти устанавливаются.Накануне в Севастополе на одном из городских пляжей утонул 7-летний мальчик. Следком проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхВ Севастополе тонут люди: кто спасет и с кого спросить

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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