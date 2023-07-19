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В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки
В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки
У памятника Затопленным кораблям в Севастополе из моря достали тело девушки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T18:47
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новости крыма
севастополь
происшествия
гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. У памятника Затопленным кораблям в Севастополе из моря достали тело девушки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в море в районе Приморского бульвара в центре города утонула девушка. Причины смерти устанавливаются.Накануне в Севастополе на одном из городских пляжей утонул 7-летний мальчик. Следком проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхВ Севастополе тонут люди: кто спасет и с кого спросить
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, новости
В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки

В Севастополе из моря у памятника Затопленным кораблям подняли труп девушки - МЧС

18:47 19.07.2023
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. У памятника Затопленным кораблям в Севастополе из моря достали тело девушки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в море в районе Приморского бульвара в центре города утонула девушка.
"Факт того, что происшествие это было, мы подтверждаем. Около полудня сегодня сотрудники МЧС России извлекли из воды тело без признаков жизни и передали бригаде скорой помощи", – сообщили в спасательном ведомстве.
Причины смерти устанавливаются.
Накануне в Севастополе на одном из городских пляжей утонул 7-летний мальчик. Следком проводит проверку.
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Новости КрымаСевастопольПроисшествияГУ МЧС России по СевастополюНовости
 
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