https://crimea.ria.ru/20230719/v-sevastopole-u-pamyatnika-zatoplennym-korablyam-naydeno-telo-devushki-1130176542.html
В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки
В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки
У памятника Затопленным кораблям в Севастополе из моря достали тело девушки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T18:47
2023-07-19T18:47
2023-07-19T18:42
новости крыма
севастополь
происшествия
гу мчс россии по севастополю
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124012943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7d0530e9b837bdda889f1bf7dfedb11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. У памятника Затопленным кораблям в Севастополе из моря достали тело девушки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в море в районе Приморского бульвара в центре города утонула девушка. Причины смерти устанавливаются.Накануне в Севастополе на одном из городских пляжей утонул 7-летний мальчик. Следком проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхВ Севастополе тонут люди: кто спасет и с кого спросить
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124012943_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_86e8344712496429233d14f913a14e73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, новости
В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки
В Севастополе из моря у памятника Затопленным кораблям подняли труп девушки - МЧС