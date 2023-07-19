https://crimea.ria.ru/20230719/gibel-rebenka-na-plyazhe-v-sevastopole-sledkom-rasskazal-podrobnosti-1130167163.html

Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробности

Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробности - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробности

Следователи СК в Севастополе начали проверку по факту гибели семилетнего мальчика на одном из городских пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T14:02

2023-07-19T14:02

2023-07-19T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Следователи СК в Севастополе начали проверку по факту гибели семилетнего мальчика на одном из городских пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что трагедия случилась накануне, 18 июля. В этот день местная жительница и четверо ее детей купались в море.Сейчас следователь СК по Гагаринскому району устанавливает все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет дана оценка действиям матери по присмотру и надзору за несовершеннолетними, а также оперативным службам в части своевременного оказания помощи ребенку.Ранее 19 июля гибель на пляже в Севастополе ребенка РИА Новости Крым подтвердили в региональном депздраве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе тонут люди: кто спасет и с кого спросить Отпуск заканчивается трагедией: почему в Крыму тонут люди В Судаке унесенных в море туристов спасла историческая галерам

севастополь

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2023

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