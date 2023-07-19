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Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробности - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробности
Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробности - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробности
Следователи СК в Севастополе начали проверку по факту гибели семилетнего мальчика на одном из городских пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T14:02
2023-07-19T14:02
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крымский следком
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Следователи СК в Севастополе начали проверку по факту гибели семилетнего мальчика на одном из городских пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что трагедия случилась накануне, 18 июля. В этот день местная жительница и четверо ее детей купались в море.Сейчас следователь СК по Гагаринскому району устанавливает все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет дана оценка действиям матери по присмотру и надзору за несовершеннолетними, а также оперативным службам в части своевременного оказания помощи ребенку.Ранее 19 июля гибель на пляже в Севастополе ребенка РИА Новости Крым подтвердили в региональном депздраве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе тонут люди: кто спасет и с кого спросить Отпуск заканчивается трагедией: почему в Крыму тонут люди В Судаке унесенных в море туристов спасла историческая галерам
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Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробности

СК начал проверку по факту гибели ребенка на пляже в Севастополе

14:02 19.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Следователи СК в Севастополе начали проверку по факту гибели семилетнего мальчика на одном из городских пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего на городском пляже "Омега" города Севастополя", – говорится в сообщении Следкома.
В ведомстве уточнили, что трагедия случилась накануне, 18 июля. В этот день местная жительница и четверо ее детей купались в море.
"Местная жительница и четверо ее детей купались в море. Внезапно один из детей, 7-летний мальчик, начал тонуть, скрылся под водой, его оперативно извлекли находившиеся на пляже спасатели, оказали первую медицинскую помощь. Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской помощи в течение 30 минут проводили неотложные реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось", – рассказали в СК.
Сейчас следователь СК по Гагаринскому району устанавливает все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет дана оценка действиям матери по присмотру и надзору за несовершеннолетними, а также оперативным службам в части своевременного оказания помощи ребенку.
Ранее 19 июля гибель на пляже в Севастополе ребенка РИА Новости Крым подтвердили в региональном депздраве.
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