https://crimea.ria.ru/20240521/otklyuchenie-elektrichestva-proydet-vo-vtornik-v-sevastopole-spisok-adresov-1137436932.html

Отключение электричества пройдет во вторник в Севастополе: список адресов

Отключение электричества пройдет во вторник в Севастополе: список адресов - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Отключение электричества пройдет во вторник в Севастополе: список адресов

Отключение электроэнергии пройдет в нескольких районах Севастополя во вторник, 21 мая. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T08:21

2024-05-21T08:21

2024-05-21T08:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии пройдет в нескольких районах Севастополя во вторник, 21 мая. Об этом сообщает Севастопольэнерго.С 09.00 до 17.00 в селе Полюшко света не будет на улицах Луговая, 48-72, 45-77 и Виноградная, 52-76, 45-71.С 09.00 до 17.00 на час-полтора без электричества будут абоненты по адресам: переулок Кременчугский 2-8, 1-3, улицы Истомина 2-А, 2-4, 15-А, 19/2, 1-29, 2-я Бастионная 1-15, Варшавская 8, 12-30, Героев Севастополя 70-72, 76-82, 39-47, 55-57, Полтавская 2-28, 1-9, 13-25, Суздальская 2-20, 1-7.Также временное отключение электричества коснется адресов: Маршала Кошевого 2-8, 12, 22-26, 3-А, 1-3, 7, 23, В. Колядина 8, 14, 22, 26-28, 1164, 9-А, 5, 15-19, ОК ЖСТ ИЗ "Строитель-08", уч. 98, 46, 52, 106-108, 130, уч. 93, 97, 1151, улицы Бориса Шейнина 106-А, 100-А, 104-108, 95, 1063, Генерала Богдановича 108, В. Шевалева, 49, переулки Кофейный 10, 1190, Беговой 553, СТ "Дружба", 12.Отключат электроэнергию во вторник по нескольким адресам в Балаклаве: улицы Мира 4-12, 1-3, 40 лет Октября 2-10, 7-А, 1-7, Бригадная 2-4, 1-5, Новикова 28-30, 34-40, 41-Б, 12, 14, 47-Б, Пригородненская 2, 1-5, Ракетная 4-12, 3-11, Склонная 76, 80, 23, 25, 27, 43-А, 21-Б, 37-39, 47, переулок Фонтанный 48-А, 22-Д, 26-Б, 22-Б, 26-А, 28-А, 11/3, 11-Д, 11-А/2, 21, 27, 31-39, улицы Аксютина,8-12, 15-А, 13-35, Василия Жукова 38-А, 36-38, Солнечная 16, 27-А, 25-Б, 27-А-2, 25, Флюсовая 7/2, 2-4, 7/1, 3-13.Не будет временно света в селах: Орлиное (улицы Каштановая 2-22, 1-25, Молодежная 12-24, 32, 1, 27, Предгорная 2-А, 14-А, 2-22, 1-23, Полевая 32, 26, 34-44, 27) и Передовое (улица Нагорная 28-А/1, 18-А, 34-А, 4, 8, 12-14, 24, 7, 47-49, 53, 759, переулок Нагорный 22-А, 6-В, 2, 6-16, 22-24, 28-30, 19-А, 1-3, 13, 17-21, 35, 39, 759, 6-А, 4-Б, 4, улицы Приклубная 6-А, 2-8, 12, 9-А, 15-Б, 1-17, Западная 21, Можжевеловая 4, 10, 14, 7-А, 1, 9, Морская 6-10, Магсумова 2-6, 34-38, 9-А, 1-37, Фронтовая 1073, переулок Тихий 4, 1).Кроме того, без электричества будет село Полины Осипенко, света не будет по адресам: Ветеранов 44-А, 4, 10-22, 32-34, 48, 9-А, 11/13, 11/10, 11-21, 27-31, 13, Землянского 13-15, Камская 4-10, 3-11, Красноярская 2-8, 1-7, Массандровская 2-4, Сухий 12, 16, 17-А, 3-15, Владимира Кривопалова 20, Луговая 48-72, 45-77, Виноградная, 52-76, 45-71.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинВсе ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - Развожаев

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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