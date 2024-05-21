https://crimea.ria.ru/20240521/strelba-dnem-i-nochyu-chto-proiskhodit-v-novorossiyske-1137447218.html
Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске
Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске
Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске во вторник дважды. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T08:39
2024-05-21T08:39
2024-05-21T08:39
новороссийск
стрельба
учения
армия и флот
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125065217_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_58fc59047aa9cd7294514270cfcd4850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске во вторник дважды. Об этом сообщает администрация города.Накануне в городе также проводились военные учения. Проходят они регулярно и в Крыму, Севастополе. Кроме того, на специальных полигонах уничтожаются взрывоопасные предметы. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе военные проводят ученияБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
новороссийск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125065217_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_ff633040d03353ab45ab138c5752ec5e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, стрельба, учения, армия и флот, безопасность, новости
Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске
Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске во вторник днем и ночью