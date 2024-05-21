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Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске
Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске
Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске во вторник дважды. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T08:39
2024-05-21T08:39
новороссийск
стрельба
учения
армия и флот
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске во вторник дважды. Об этом сообщает администрация города.Накануне в городе также проводились военные учения. Проходят они регулярно и в Крыму, Севастополе. Кроме того, на специальных полигонах уничтожаются взрывоопасные предметы. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе военные проводят ученияБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу
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РИА Новости Крым
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новороссийск, стрельба, учения, армия и флот, безопасность, новости
Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске

Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске во вторник днем и ночью

08:39 21.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае
Военная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске во вторник дважды. Об этом сообщает администрация города.
"По информации Новороссийской военно-морской базы, 21 мая будут проводится учебные стрельбы с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00", - говорится в сообщении.
Накануне в городе также проводились военные учения.
Проходят они регулярно и в Крыму, Севастополе. Кроме того, на специальных полигонах уничтожаются взрывоопасные предметы. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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