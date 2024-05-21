https://crimea.ria.ru/20240521/strelba-dnem-i-nochyu-chto-proiskhodit-v-novorossiyske-1137447218.html

Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске

Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Стрельба днем и ночью: что происходит в Новороссийске

Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске во вторник дважды. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T08:39

2024-05-21T08:39

2024-05-21T08:39

новороссийск

стрельба

учения

армия и флот

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске во вторник дважды. Об этом сообщает администрация города.Накануне в городе также проводились военные учения. Проходят они регулярно и в Крыму, Севастополе. Кроме того, на специальных полигонах уничтожаются взрывоопасные предметы. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе военные проводят ученияБудет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваЧерноморский флот в Крыму будет тренироваться днем и ночью – Шойгу

новороссийск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, стрельба, учения, армия и флот, безопасность, новости