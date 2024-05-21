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Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение Гросси - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение Гросси
Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение Гросси - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости рассказал, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T07:53
2024-05-21T07:58
заэс (запорожская атомная электростанция)
рафаэль гросси
магатэ
ядерная энергетика
новости
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости рассказал, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС.Пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС Гроссии предложил в 2023 году Совету Безопасности ООН. В частности, он отметил, что важно не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.15 апреля Гросси на заседании Совбеза ООН Гросси заявил, что безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Однако через три дня Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление, что российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииО рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
https://crimea.ria.ru/20240411/seriya-atak-na-zaes-mnogokratno-usilila-risk-yadernoy-avarii--magate-1136493041.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), рафаэль гросси, магатэ, ядерная энергетика, новости, мнения
Как избежать ядерной аварии на ЗАЭС – мнение Гросси

Семь столпов ядерной безопасности помогут избежать аварии на Запорожской АЭС – Гросси

07:53 21.05.2024 (обновлено: 07:58 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости рассказал, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС.
"Я бы сказал, что нам нужно убедиться в том, что семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов, которые я установил с самого начала конфликта, соблюдаются. Если все они будут соблюдаться, если их не будут нарушать, то, думаю, у нас есть шанс избежать ядерной аварии", - заявил гендиректор МАГАТЭ.
Пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС Гроссии предложил в 2023 году Совету Безопасности ООН. В частности, он отметил, что важно не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
15 апреля Гросси на заседании Совбеза ООН Гросси заявил, что безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Однако через три дня Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление, что российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Рафаэль ГроссиМАГАТЭЯдерная энергетикаНовостиМнения
 
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