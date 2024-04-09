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Без увиливаний: Москва потребует оценить атаки Киева на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Без увиливаний: Москва потребует оценить атаки Киева на Запорожскую АЭС
Без увиливаний: Москва потребует оценить атаки Киева на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Без увиливаний: Москва потребует оценить атаки Киева на Запорожскую АЭС
Российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T08:42
2024-04-09T09:10
заэс (запорожская атомная электростанция)
сергей лавров
магатэ
оон
совет безопасности оон
запорожская область
обстрелы всу
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию. Такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.Лавров отметил, что, когда Москва дала согласие на присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, она руководствовалась необходимостью "давать объективную оценку того, что там происходит, как управляется станция, как там обеспечиваются ядерная, физическая безопасность".И добавил, что на этот раз тем, кто наносит эти удары, "от ответственности уйти не получится", Россия заинтересована в сотрудничестве с МАГАТЭ на фоне удара по ЗАЭС.7 апреля Запорожская АЭС подверглась нападениям со стороны Украины. Боевики с помощью ударных дронов нанесли серию ударов как по объектам критически важной инфраструктуры станции, так и по ее территории.В частности, ВСУ атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.В Росатоме заявили, что серия атак, которым подверглась Запорожская АЭС, была беспрецедентной, так как была создана прямая угроза безопасности станции.В понедельник днем ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора, говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС.Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭСМосква ждет от МАГАТЭ публичной реакции на обстрелы ЗАЭС – МИД РоссииЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), сергей лавров, магатэ, оон, совет безопасности оон, запорожская область, обстрелы всу, безопасность, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Без увиливаний: Москва потребует оценить атаки Киева на Запорожскую АЭС

Лавров: Россия будет добиваться оценок атак Киев на Запорожскую АЭС от ООН и МАГАТЭ

08:42 09.04.2024 (обновлено: 09:10 09.04.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкДелегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию. Такое заявление в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Мы выносим этот вопрос на специальные заседания исполнительного совета МАГАТЭ, на специальные заседания Совбеза ООН и там будем настаивать на необходимости получить прямые без каких-либо увиливаний оценки действий украинского режима", - сказал он.
Лавров отметил, что, когда Москва дала согласие на присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, она руководствовалась необходимостью "давать объективную оценку того, что там происходит, как управляется станция, как там обеспечиваются ядерная, физическая безопасность".
"Но, конечно же, мы исходили из того, что такого рода атаки против крупнейшей атомной электростанции в Европе будут фиксироваться. И до сих пор провокации со стороны украинского режима, к огромному сожалению, вызывали лишь сожаление и озабоченность в заявлениях генерального директора МАГАТЭ и его сотрудников без констатации очевидного: откуда и кем эти террористические удары готовились и наносились", - сказал министр.
И добавил, что на этот раз тем, кто наносит эти удары, "от ответственности уйти не получится", Россия заинтересована в сотрудничестве с МАГАТЭ на фоне удара по ЗАЭС.
7 апреля Запорожская АЭС подверглась нападениям со стороны Украины. Боевики с помощью ударных дронов нанесли серию ударов как по объектам критически важной инфраструктуры станции, так и по ее территории.
В частности, ВСУ атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.
В Росатоме заявили, что серия атак, которым подверглась Запорожская АЭС, была беспрецедентной, так как была создана прямая угроза безопасности станции.
В понедельник днем ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора, говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС.
Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Запорожская атомная станция была близка к ядерной аварии во время беспилотной атаки со стороны Украины 7 апреля.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Сергей ЛавровМАГАТЭООНСовет безопасности ООНЗапорожская областьОбстрелы ВСУБезопасностьНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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