https://crimea.ria.ru/20240408/moskva-zhdet-ot-magate-publichnoy-reaktsii-na-obstrely-zaes--mid-rossii-1136377302.html

Москва ждет от МАГАТЭ публичной реакции на обстрелы ЗАЭС – МИД России

Москва ждет от МАГАТЭ публичной реакции на обстрелы ЗАЭС – МИД России - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Москва ждет от МАГАТЭ публичной реакции на обстрелы ЗАЭС – МИД России

Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T17:48

2024-04-08T17:48

2024-04-08T18:17

магатэ

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

заэс (запорожская атомная электростанция)

рафаэль гросси

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125187305_0:109:3400:2021_1920x0_80_0_0_f717fba33a54adc1041f48d121b66704.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Массированные атаки на Запорожскую атомную электростанцию свидетельствуют, что поддерживаемый США и их сателлитами киевский режим встал на путь ядерного террора. Об этом говорится в заявлении МИД России по поводу обстрелов АЭС.В этой ситуации задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты, отметили в МИД.В ведомстве указали, что Москва согласилась на просьбу директора МАГАТЭ о присутствии экспертов агентства на станции с расчетом на то, что это позволит прекратить украинские нападения на станцию.В МИД также заверили, что Россия будет выявлять и преследовать виновных в нападениях на ядерные объекты РФ "вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима".7 апреля Запорожская АЭС подверглась нападениям со стороны Украины. Боевики с помощью ударных дронов нанесли серию ударов как по объектам критически важной инфраструктуры станции, так и по ее территории.В частности, ВСУ атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.В Росатоме заявили, что серия атак, которым подверглась Запорожская АЭС, была беспрецедентной, так как была создана прямая угроза безопасности станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:МАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактораГросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭСВ МИД предостерегли Киев и его покровителей от атак на Запорожскую АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), заэс (запорожская атомная электростанция), рафаэль гросси, россия, украина