https://crimea.ria.ru/20230728/stikhiya-v-sevastopole-kak-gorod-perezhil-noch-i-k-chemu-esche-gotovitsya-1130348125.html
Стихия в Севастополе: как город пережил ночь и к чему еще готовиться
Стихия в Севастополе: как город пережил ночь и к чему еще готовиться - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Стихия в Севастополе: как город пережил ночь и к чему еще готовиться
Стихия, накрывшая минувшим вечером и ночью Севастополь, подтопила дворы и дома, заставила плыть машины на дорогах, обрушила деревья и конструкции и лишила часть РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T10:35
2023-07-28T10:35
2023-07-28T11:14
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Стихия, накрывшая минувшим вечером и ночью Севастополь, подтопила дворы и дома, заставила плыть машины на дорогах, обрушила деревья и конструкции и лишила часть города электричества на несколько часов, едва не достигнув отметки "опасное явление". Дождь с грозой все еще останется до конца дня, но уже завтра регион вернется в летнее русло, и штормового предупреждения не будет, сообщили РИА Новости Крым в Севастопольской гидрометцентре.По информации Севгидрометцентра, за 15 часов – поздний вечер и ночь – на город выпало более месячной нормы осадков: 29 мм.Для многих жителей в Севастополе минувший вечер и ночь стали без преувеличения испытанием. Город заливало сильнейшим ливнем с грозой, которая озаряла полнеба, местами прошел крупный град, побив кровли домов и автомобили.Множество сообщений в социальных сетях свидетельствовали о том, что вода затапливает дворы частных домов и подъезды многоквартирных. Где-то протекли крыши, люди собирали воду в комнатах ведрами и тазами, не успевая за потоком. Перед натиском стихии не выстояло то, что годами не протекало, сообщали жители.Ветром срывало части кровли и обшивку со стен, падали деревья. Десятки улиц в разных районах города остались без электричества, в частности из-за за срабатывания защиты на подстанциях.Люди сообщали, что не могут попасть в квартиры из-за отключившихся домофонов. К устранению аварий вместе с бригадами "Севастопольэнерго" подключились военные – ФГУП "102" Предприятие электрических сетей Минобороны России.В региональном МЧС получили сотни вызовов.По поручению губернатора Михаила Развожаева был создан совместный оперативный штаб Севавтодора и департамента городского хозяйства. Все службы работают в усиленном режиме. Последствия продолжают ликвидировать и утром 28 июля."Более 30 бригад государственных и частных управляющих компаний работают с ночи по устранению последствий погодных условий, в работе заявки по упавшим деревьям, подтопленным подъездам, протекшим крышам. Все заявки в работе. У ГУП "Водоканал" продолжают работать пять аварийных бригад, задействовано 43 человека, 7 единиц техники, включая 2 машины илососа. Очистили ливневые канализации уже по 20 адресам, работы продолжаются", – сообщил и. о. замгубернатора Евгений Горлов.Морской транспорт Севастополя – катера и паром – не работает со вчерашнего вечера. Для доставки людей между южной и северной частью города организованы дополнительные рейсы автобусов.Синоптики утверждают, что до конца дня город еще ждет дождь с грозой и северо-западный ветер до 20 – 25 м/с. Но к вечеру погода наладится.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья Удар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения светаЧто происходит в Ялте после ночного штормаЛивни и грозы: погода в Крыму в пятницу
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Стихия в Севастополе: как город пережил ночь и к чему еще готовиться
Севастополь ночью пережил почти "опасное явление" и готовится вернуться в летнее русло
10:35 28.07.2023 (обновлено: 11:14 28.07.2023) СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым.
Стихия, накрывшая минувшим вечером и ночью Севастополь, подтопила дворы и дома, заставила плыть машины на дорогах, обрушила деревья и конструкции и лишила часть города электричества на несколько часов, едва не достигнув отметки "опасное явление". Дождь с грозой все еще останется до конца дня, но уже завтра регион вернется в летнее русло, и штормового предупреждения не будет, сообщили РИА Новости Крым
в Севастопольской гидрометцентре.
По информации Севгидрометцентра, за 15 часов – поздний вечер и ночь – на город выпало более месячной нормы осадков: 29 мм.
"Немножко не достигли критерия 30 мм – это "опасное явление". Если в других регионах – Краснодарском крае, на Кавказе – такое наблюдается систематически, то для нас в Севастополе это редкость, исключение из правил, тем более летом", – рассказала дежурный синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Ольга Котик.
Для многих жителей в Севастополе минувший вечер и ночь стали без преувеличения испытанием. Город заливало сильнейшим ливнем с грозой, которая озаряла полнеба, местами прошел крупный град, побив кровли домов и автомобили.
Множество сообщений в социальных сетях свидетельствовали о том, что вода затапливает дворы частных домов и подъезды многоквартирных. Где-то протекли крыши, люди собирали воду в комнатах ведрами и тазами, не успевая за потоком. Перед натиском стихии не выстояло то, что годами не протекало, сообщали жители.
Ветром срывало части кровли и обшивку со стен, падали деревья. Десятки улиц в разных районах города остались без электричества, в частности из-за за срабатывания защиты на подстанциях.
Люди сообщали, что не могут попасть в квартиры из-за отключившихся домофонов. К устранению аварий вместе с бригадами "Севастопольэнерго" подключились военные – ФГУП "102" Предприятие электрических сетей Минобороны России.
В региональном МЧС получили сотни вызовов.
"Большая часть обращений была связана с тем, что люди оказались заблокированными в домах из-за напора прибывающей к порогу воды. Пожилые жители обращались с просьбой отключить электросчетчики в жилищах, опасаясь короткого замыкания", – рассказали в ведомстве. Движение на нескольких дорогах ночью оказалось буквально заблокированным из-за потоков воды. На нескольких участках работала спецтехника, откачивая воду, бригады чистили ливневки.
По поручению губернатора Михаила Развожаева был создан совместный оперативный штаб Севавтодора и департамента городского хозяйства. Все службы работают в усиленном режиме. Последствия продолжают ликвидировать и утром 28 июля.
"Более 30 бригад государственных и частных управляющих компаний работают с ночи по устранению последствий погодных условий, в работе заявки по упавшим деревьям, подтопленным подъездам, протекшим крышам. Все заявки в работе. У ГУП "Водоканал" продолжают работать пять аварийных бригад, задействовано 43 человека, 7 единиц техники, включая 2 машины илососа. Очистили ливневые канализации уже по 20 адресам, работы продолжаются", – сообщил и. о. замгубернатора Евгений Горлов.
Морской транспорт Севастополя – катера и паром – не работает со вчерашнего вечера
. Для доставки людей между южной и северной частью города организованы дополнительные рейсы автобусов.
Синоптики утверждают, что до конца дня город еще ждет дождь с грозой и северо-западный ветер до 20 – 25 м/с. Но к вечеру погода наладится.
"Все, что могло, уже прошло. Сегодня до конца дня ожидается еще облачная погода с прояснениями. Ветер северо-западный 20 – 25 м/с, к концу дня ожидается ослабление. Температура воздуха 22-24 градуса. Циклон пошел дальше на север и северо-восток И с завтрашнего дня погода вернется в летнее русло. Прогноз на ближайшие трое суток – нештормовой", – заключила синоптик Ольга Котик.
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