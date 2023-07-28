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Стихия в Севастополе: как город пережил ночь и к чему еще готовиться

Стихия в Севастополе: как город пережил ночь и к чему еще готовиться - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Стихия в Севастополе: как город пережил ночь и к чему еще готовиться

Стихия, накрывшая минувшим вечером и ночью Севастополь, подтопила дворы и дома, заставила плыть машины на дорогах, обрушила деревья и конструкции и лишила часть РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T10:35

2023-07-28T10:35

2023-07-28T11:14

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Стихия, накрывшая минувшим вечером и ночью Севастополь, подтопила дворы и дома, заставила плыть машины на дорогах, обрушила деревья и конструкции и лишила часть города электричества на несколько часов, едва не достигнув отметки "опасное явление". Дождь с грозой все еще останется до конца дня, но уже завтра регион вернется в летнее русло, и штормового предупреждения не будет, сообщили РИА Новости Крым в Севастопольской гидрометцентре.По информации Севгидрометцентра, за 15 часов – поздний вечер и ночь – на город выпало более месячной нормы осадков: 29 мм.Для многих жителей в Севастополе минувший вечер и ночь стали без преувеличения испытанием. Город заливало сильнейшим ливнем с грозой, которая озаряла полнеба, местами прошел крупный град, побив кровли домов и автомобили.Множество сообщений в социальных сетях свидетельствовали о том, что вода затапливает дворы частных домов и подъезды многоквартирных. Где-то протекли крыши, люди собирали воду в комнатах ведрами и тазами, не успевая за потоком. Перед натиском стихии не выстояло то, что годами не протекало, сообщали жители.Ветром срывало части кровли и обшивку со стен, падали деревья. Десятки улиц в разных районах города остались без электричества, в частности из-за за срабатывания защиты на подстанциях.Люди сообщали, что не могут попасть в квартиры из-за отключившихся домофонов. К устранению аварий вместе с бригадами "Севастопольэнерго" подключились военные – ФГУП "102" Предприятие электрических сетей Минобороны России.В региональном МЧС получили сотни вызовов.По поручению губернатора Михаила Развожаева был создан совместный оперативный штаб Севавтодора и департамента городского хозяйства. Все службы работают в усиленном режиме. Последствия продолжают ликвидировать и утром 28 июля."Более 30 бригад государственных и частных управляющих компаний работают с ночи по устранению последствий погодных условий, в работе заявки по упавшим деревьям, подтопленным подъездам, протекшим крышам. Все заявки в работе. У ГУП "Водоканал" продолжают работать пять аварийных бригад, задействовано 43 человека, 7 единиц техники, включая 2 машины илососа. Очистили ливневые канализации уже по 20 адресам, работы продолжаются", – сообщил и. о. замгубернатора Евгений Горлов.Морской транспорт Севастополя – катера и паром – не работает со вчерашнего вечера. Для доставки людей между южной и северной частью города организованы дополнительные рейсы автобусов.Синоптики утверждают, что до конца дня город еще ждет дождь с грозой и северо-западный ветер до 20 – 25 м/с. Но к вечеру погода наладится.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья Удар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения светаЧто происходит в Ялте после ночного штормаЛивни и грозы: погода в Крыму в пятницу

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