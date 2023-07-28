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Удар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Удар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения света
Удар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Удар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения света
Аварийные отключения света произошли в ночь на пятницу в двух городах и девяти районах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T10:18
2023-07-28T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Аварийные отключения света произошли в ночь на пятницу в двух городах и девяти районах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".По состоянию на утро пятницы остаются частичные отключения. Сейчас в этих городах и районах работают 127 бригад энергетиков, задействована специализированная техника."Специалисты планируют восстановить электроснабжение потребителей в ближайшие несколько часов", - уточнили в пресс-службе предприятия.Как сообщалось, сильные ливни, штормовой ветер и крупный град обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение сегодняшнего дня в регионе также будут идти сильные дожди с грозами, ветер усилится до 35 м/с. Спасатели МЧС предупредили о вероятности повышения уровня рек и предупредили о понижении средней температуры воздуха на 10-12 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревьяЧто происходит в Ялте после ночного штормаЛивни и грозы: погода в Крыму в пятницу
https://crimea.ria.ru/20230728/nepogoda-obrushilas-na-krym-grad-reki-na-dorogakh-i-vyrvannye-derevya-1130345505.html
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Удар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения света

Крымэнерго: в двух городах и девяти районах произошли отключения света из-за непогоды

10:18 28.07.2023
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Аварийные отключения света произошли в ночь на пятницу в двух городах и девяти районах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"27-28 июля во время действия штормового предупреждения произошел ряд аварийных отключений электросетевого оборудования, наибольшее количество зафиксировано в городах Симферополь и Евпатория, а также в Сакском, Симферопольском, Черноморском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Белогорском, Ленинском и Первомайском районах. Критических повреждений в электрических сетях не зафиксировано", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По состоянию на утро пятницы остаются частичные отключения. Сейчас в этих городах и районах работают 127 бригад энергетиков, задействована специализированная техника.
"Специалисты планируют восстановить электроснабжение потребителей в ближайшие несколько часов", - уточнили в пресс-службе предприятия.
Как сообщалось, сильные ливни, штормовой ветер и крупный град обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение сегодняшнего дня в регионе также будут идти сильные дожди с грозами, ветер усилится до 35 м/с. Спасатели МЧС предупредили о вероятности повышения уровня рек и предупредили о понижении средней температуры воздуха на 10-12 градусов.
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