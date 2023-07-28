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Удар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения света

Удар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения света - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Удар стихии: в городах и районах Крыма аварийные отключения света

Аварийные отключения света произошли в ночь на пятницу в двух городах и девяти районах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T10:18

2023-07-28T10:18

2023-07-28T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Аварийные отключения света произошли в ночь на пятницу в двух городах и девяти районах Крыма из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".По состоянию на утро пятницы остаются частичные отключения. Сейчас в этих городах и районах работают 127 бригад энергетиков, задействована специализированная техника."Специалисты планируют восстановить электроснабжение потребителей в ближайшие несколько часов", - уточнили в пресс-службе предприятия.Как сообщалось, сильные ливни, штормовой ветер и крупный град обрушились на Крымский полуостров в ночь на пятницу, в регионе действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение сегодняшнего дня в регионе также будут идти сильные дожди с грозами, ветер усилится до 35 м/с. Спасатели МЧС предупредили о вероятности повышения уровня рек и предупредили о понижении средней температуры воздуха на 10-12 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревьяЧто происходит в Ялте после ночного штормаЛивни и грозы: погода в Крыму в пятницу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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