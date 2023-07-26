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Человек без признаков жизни найден в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Человек без признаков жизни найден в море в Севастополе
Человек без признаков жизни найден в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Человек без признаков жизни найден в море в Севастополе
В Севастополе в ста метрах от берега обнаружено предположительно тело человека, его пытаются извлечь из воды, но операции мешает сильный шторм. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T15:06
2023-07-26T15:57
севастополь
происшествия
гу мчс россии по севастополю
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в ста метрах от берега обнаружено предположительно тело человека, его пытаются извлечь из воды, но операции мешает сильный шторм. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Работы осложняются сильным штормом – к месту операции затруднен подход спасательного катера.Ранее сообщалось, что на пляже "Омега" в Севастополе утонул 7-летний ребенок. В Следкоме рассказали подробности ЧП.Читайте также на РИА Новости Крым:В СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеУнесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в мореВ Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки
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севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, общество, погода в крыму, новости крыма
Человек без признаков жизни найден в море в Севастополе

В море у Севастополя обнаружен человек без признаков жизни – работают спасатели

15:06 26.07.2023 (обновлено: 15:57 26.07.2023)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в ста метрах от берега обнаружено предположительно тело человека, его пытаются извлечь из воды, но операции мешает сильный шторм. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
"В Гагаринском районе Севастополя, в море недалеко от Казачьей бухты и мыса Фиолент визуально наблюдается предположительно тело без признаков жизни. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасательные службы Севастополя. Объект находится на расстоянии приблизительно 100 метров от береговой линии и сейчас ведутся попытки по его извлечению из воды", – рассказали в ведомстве.
Работы осложняются сильным штормом – к месту операции затруднен подход спасательного катера.
Ранее сообщалось, что на пляже "Омега" в Севастополе утонул 7-летний ребенок. В Следкоме рассказали подробности ЧП.
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