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Человек без признаков жизни найден в море в Севастополе

Человек без признаков жизни найден в море в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Человек без признаков жизни найден в море в Севастополе

В Севастополе в ста метрах от берега обнаружено предположительно тело человека, его пытаются извлечь из воды, но операции мешает сильный шторм. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T15:06

2023-07-26T15:06

2023-07-26T15:57

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в ста метрах от берега обнаружено предположительно тело человека, его пытаются извлечь из воды, но операции мешает сильный шторм. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.Работы осложняются сильным штормом – к месту операции затруднен подход спасательного катера.Ранее сообщалось, что на пляже "Омега" в Севастополе утонул 7-летний ребенок. В Следкоме рассказали подробности ЧП.Читайте также на РИА Новости Крым:В СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеУнесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в мореВ Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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