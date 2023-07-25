https://crimea.ria.ru/20230725/unesennye-vetrom-v-sevastopole-dvukh-chelovek-na-kayakakh-vyneslo-v-more-1130285552.html
Унесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в море
Унесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в море - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Унесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в море
В Севастополе спасли двух человек, которых на каяках уносило в море. Об этом сообщает Спасательная служба города. РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T12:41
2023-07-25T12:41
2023-07-25T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе спасли двух человек, которых на каяках уносило в море. Об этом сообщает Спасательная служба города.Инцидент произошел в море в акватории пляжа "Инжир". На место происшествия оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Балаклава".Ранее в Крыму в море с неисправного гидроцикла спасли двух человек. Инцидент произошел в районе "Ласточкиного гнезда" в поселке Гаспра на расстоянии 300 метров от берега. Сотрудники МЧС транспортировали пострадавших на берег, медицинская помощь им не понадобилась. Гидроцикл был отбуксирован на стоянку.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробностиЧас на носилках по сложному рельефу: в горах Крыма спасли туристкуМужчина сорвался с высоты в бухте Александра в Севастополе
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новости крыма, безопасность, происшествия, севастополь, спасательная служба севастополя
Унесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в море
В Севастополе двух человек на каяках едва не унесло в море – спасатели
12:41 25.07.2023 (обновлено: 13:56 25.07.2023)