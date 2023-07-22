https://crimea.ria.ru/20230722/muzhchina-sorvalsya-s-vysoty-v-bukhte-aleksandra-sevastopole-1130232378.html

Мужчина сорвался с высоты в бухте Александра в Севастополе

Мужчина сорвался с высоты в бухте Александра в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Мужчина сорвался с высоты в бухте Александра в Севастополе

Мужчина упал с высоты в районе бухты Александра в Севастополе, сообщили в пресс-службе Спасательной службы города. РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T11:10

2023-07-22T11:10

2023-07-22T11:35

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Мужчина упал с высоты в районе бухты Александра в Севастополе, сообщили в пресс-службе Спасательной службы города.Инцидент произошел накануне возле остановки "Маяк". На место происшествия оперативно вызвали спасателей и медиков.В поисково- спасательной операции были задействованы восемь человек, две единицы техники и катер.Ранее крымские спасатели помогли двум туристкам, которые травмировали ноги в горах. Одна из женщин повредила ногу, прогуливаясь по мысу Капчик в районе поселка Новый Свет. Вторая – на Чуфут-Кале в Бахчисарае. Обеих эвакуировали в безопасное место и передали медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в оврагСо скалы в больницу: в горах Ялты спасли мужчину с обезвоживаниемСпасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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