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Мужчина сорвался с высоты в бухте Александра в Севастополе
Мужчина сорвался с высоты в бухте Александра в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Мужчина сорвался с высоты в бухте Александра в Севастополе
Мужчина упал с высоты в районе бухты Александра в Севастополе, сообщили в пресс-службе Спасательной службы города. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T11:10
2023-07-22T11:10
2023-07-22T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Мужчина упал с высоты в районе бухты Александра в Севастополе, сообщили в пресс-службе Спасательной службы города.Инцидент произошел накануне возле остановки "Маяк". На место происшествия оперативно вызвали спасателей и медиков.В поисково- спасательной операции были задействованы восемь человек, две единицы техники и катер.Ранее крымские спасатели помогли двум туристкам, которые травмировали ноги в горах. Одна из женщин повредила ногу, прогуливаясь по мысу Капчик в районе поселка Новый Свет. Вторая – на Чуфут-Кале в Бахчисарае. Обеих эвакуировали в безопасное место и передали медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в оврагСо скалы в больницу: в горах Ялты спасли мужчину с обезвоживаниемСпасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"
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севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, новости крыма, крым
Мужчина сорвался с высоты в бухте Александра в Севастополе
В Севастополе с высоты сорвался мужчина, он госпитализирован - спасатели
11:10 22.07.2023 (обновлено: 11:35 22.07.2023)