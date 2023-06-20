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В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг
В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг - РИА Новости Крым, 20.06.2023
В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг
Крымские спасатели эвакуировали с территории пещерного города Бакла в Бахчисарайском районе мужчину, получившего травмы в результате падения в овраг. Об этом... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T12:38
2023-06-20T12:38
2023-06-20T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Крымские спасатели эвакуировали с территории пещерного города Бакла в Бахчисарайском районе мужчину, получившего травмы в результате падения в овраг. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Информация о происшествии поступила в службу спасения накануне ночью. Мужчина потерялся в районе пещерного города, поэтому на помощь вызвали сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Трехчасовые поисковые работы результата не дали. В течение последующего часа пострадавший сам вышел на связь со спасателями и указал свое местонахождение.Всего спасательная операция длилась восемь часов.Ранее сотрудники МЧС в районе села Предущельное Бахчисарайского района спасли мужчину, который сорвался с восьмиметровой скалы и упал на камни. Его эвакуировали со склона и передали бригаде скорой медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина сорвался в балкуВ Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаВ Севастополе женщина сорвалась со скалы
https://crimea.ria.ru/20230521/kak-obezopasit-sebya-v-lesu-gorakh-i-na-more-sovety-krym-spas-1128771518.html
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В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг
МЧС Крыма: в пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Крымские спасатели эвакуировали с территории пещерного города Бакла в Бахчисарайском районе мужчину, получившего травмы в результате падения в овраг. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Информация о происшествии поступила в службу спасения накануне ночью. Мужчина потерялся в районе пещерного города, поэтому на помощь вызвали сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
Трехчасовые поисковые работы результата не дали. В течение последующего часа пострадавший сам вышел на связь со спасателями и указал свое местонахождение.
"Сотрудники МЧС обнаружили его в овраге с различными травмами. Спасатели оказали мужчине первую помощь, зафиксировав сломанную руку, после чего на носилках транспортировали к служебному автомобилю и передали медработникам", - говорится в сообщении ведомства.
Всего спасательная операция длилась восемь часов.
Ранее сотрудники МЧС в районе села Предущельное Бахчисарайского района спасли мужчину, который сорвался с восьмиметровой скалы и упал на камни. Его эвакуировали со склона и передали бригаде скорой медицинской помощи.
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