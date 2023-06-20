Рейтинг@Mail.ru
В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230620/v-peschernom-gorode-bakla-pod-bakhchisaraem-muzhchina-upal-v-ovrag-1129502660.html
В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг
В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг - РИА Новости Крым, 20.06.2023
В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг
Крымские спасатели эвакуировали с территории пещерного города Бакла в Бахчисарайском районе мужчину, получившего травмы в результате падения в овраг. Об этом... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T12:38
2023-06-20T12:38
крым
новости крыма
мчс крыма
происшествия
общество
бахчисарайский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129502280_0:416:1080:1024_1920x0_80_0_0_9311150cca7da6b8c108f1905fe600fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Крымские спасатели эвакуировали с территории пещерного города Бакла в Бахчисарайском районе мужчину, получившего травмы в результате падения в овраг. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Информация о происшествии поступила в службу спасения накануне ночью. Мужчина потерялся в районе пещерного города, поэтому на помощь вызвали сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Трехчасовые поисковые работы результата не дали. В течение последующего часа пострадавший сам вышел на связь со спасателями и указал свое местонахождение.Всего спасательная операция длилась восемь часов.Ранее сотрудники МЧС в районе села Предущельное Бахчисарайского района спасли мужчину, который сорвался с восьмиметровой скалы и упал на камни. Его эвакуировали со склона и передали бригаде скорой медицинской помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мужчина сорвался в балкуВ Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаВ Севастополе женщина сорвалась со скалы
https://crimea.ria.ru/20230521/kak-obezopasit-sebya-v-lesu-gorakh-i-na-more-sovety-krym-spas-1128771518.html
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129502280_0:315:1080:1125_1920x0_80_0_0_e4923e43c5a3af440a8dd1a7525334e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мчс крыма, происшествия, общество, бахчисарайский район
В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг

МЧС Крыма: в пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг

12:38 20.06.2023
 
© www.rospotrebnadzor.ruСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавшего в районе пещерного города Бакла
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС эвакуировали пострадавшего в районе пещерного города Бакла
© www.rospotrebnadzor.ru
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Крымские спасатели эвакуировали с территории пещерного города Бакла в Бахчисарайском районе мужчину, получившего травмы в результате падения в овраг. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Информация о происшествии поступила в службу спасения накануне ночью. Мужчина потерялся в районе пещерного города, поэтому на помощь вызвали сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
Трехчасовые поисковые работы результата не дали. В течение последующего часа пострадавший сам вышел на связь со спасателями и указал свое местонахождение.
"Сотрудники МЧС обнаружили его в овраге с различными травмами. Спасатели оказали мужчине первую помощь, зафиксировав сломанную руку, после чего на носилках транспортировали к служебному автомобилю и передали медработникам", - говорится в сообщении ведомства.
Всего спасательная операция длилась восемь часов.
Ранее сотрудники МЧС в районе села Предущельное Бахчисарайского района спасли мужчину, который сорвался с восьмиметровой скалы и упал на камни. Его эвакуировали со склона и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе мужчина сорвался в балку
В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста
В Севастополе женщина сорвалась со скалы
Крымские просторы с вершины горы Демерджи - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
21 мая, 18:03Радио "Спутник в Крыму"
Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
 
КрымНовости КрымаМЧС КрымаПроисшествияОбществоБахчисарайский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги
13:45Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки
13:30Вода ушла из дюжины населенных пунктов - ситуация на Херсонщине
13:10Донецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе дети
12:50ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу
12:40ВСУ после начала наступления 263 раза пытались атаковать позиции России
12:38В пещерном городе Бакла под Бахчисараем мужчина упал в овраг
12:33Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии
12:20Роспотребнадзор оценил эпидситуацию в Херсонской области
12:10В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными
11:50Атака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиков
11:39Группировка войск "Днепр" уничтожила позицию войск ВСУ
11:23Пьяный угон в Крыму: иностранец украл ВАЗ и врезался в стену магазина
11:02В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей
10:47ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
10:33ВСУ атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе – есть раненые
10:16ВСУ бьют по левому берегу Херсонщины: пострадали 12 населенных пунктов
09:34Северный Крым пытался атаковать украинский беспилотник
09:27Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура
09:05Число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
Лента новостейМолния