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В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста
В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста - РИА Новости Крым, 16.04.2023
В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста
В районе села Кудрино Бахчисарайского района Крыма несколько часов искали заблудившегося туриста. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T13:45
2023-04-16T13:45
крым
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости
новости крыма
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В районе села Кудрино Бахчисарайского района Крыма несколько часов искали заблудившегося туриста. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Прибывшие на место спасатели совместно с сотрудниками отряда "КРЫМ-СПАС" нашли мужчину и сопроводили в безопасное место. К счастью, медицинская помощь туристу не понадобилась.В спасательной операции было задействовано 10 человек и две единицы техники.Ранее сотрудники Центра гражданской защиты Севастополя оказали помощь туристам, которые заблудились в Чернореченском каньоне.Заблудился в лесу – как себя вестиПо оценкам специалистов около 90% происшествий в горно-лесной местности происходят по халатности туристов. Неподходящая одежда, пренебрежение прогнозом погоды или непродуманный маршрут – наиболее частые причины неудачных походов.В этой связи спасатели настоятельно рекомендуют планировать путешествие заранее и обязательно ставить в известность местное МЧС. В случаях, если синоптики прогнозируют ливни и ухудшение погодных условий – отказаться от мероприятия.В случае, если заблудились – нужно осмотреться и постараться найти наиболее заметные ориентиры на местности. Если есть сомнение, что выберетесь самостоятельно – необходимо звонить на номер 112. Это единая диспетчерская служба, которая действует по всей России. Дежурному необходимо сообщить, в какой вы местности (если есть возможность, то отправить свою геолокацию), сколько в группе человек и если ли среди вас дети. Далее нужно просто держать связь. Так вас найдут быстрее.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма ночью спасли туристовКто теряется в Крыму, где и почемуКак горы встречают и провожают человека
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости, новости крыма, бахчисарайский район
В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста

МЧС: в районе горы Тепе-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма заблудился мужчина

13:45 16.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган. - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В районе села Кудрино Бахчисарайского района Крыма несколько часов искали заблудившегося туриста. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
"16 апреля 2023 года в 08:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, недалеко от горы Тепе-Кермен заблудился мужчина. Требуется помощь спасателей", – говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели совместно с сотрудниками отряда "КРЫМ-СПАС" нашли мужчину и сопроводили в безопасное место. К счастью, медицинская помощь туристу не понадобилась.
В спасательной операции было задействовано 10 человек и две единицы техники.
Ранее сотрудники Центра гражданской защиты Севастополя оказали помощь туристам, которые заблудились в Чернореченском каньоне.

Заблудился в лесу – как себя вести

По оценкам специалистов около 90% происшествий в горно-лесной местности происходят по халатности туристов. Неподходящая одежда, пренебрежение прогнозом погоды или непродуманный маршрут – наиболее частые причины неудачных походов.
В этой связи спасатели настоятельно рекомендуют планировать путешествие заранее и обязательно ставить в известность местное МЧС. В случаях, если синоптики прогнозируют ливни и ухудшение погодных условий – отказаться от мероприятия.
В случае, если заблудились – нужно осмотреться и постараться найти наиболее заметные ориентиры на местности. Если есть сомнение, что выберетесь самостоятельно – необходимо звонить на номер 112. Это единая диспетчерская служба, которая действует по всей России. Дежурному необходимо сообщить, в какой вы местности (если есть возможность, то отправить свою геолокацию), сколько в группе человек и если ли среди вас дети. Далее нужно просто держать связь. Так вас найдут быстрее.
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