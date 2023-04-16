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В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста

В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста - РИА Новости Крым, 16.04.2023

В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста

В районе села Кудрино Бахчисарайского района Крыма несколько часов искали заблудившегося туриста. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T13:45

2023-04-16T13:45

2023-04-16T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В районе села Кудрино Бахчисарайского района Крыма несколько часов искали заблудившегося туриста. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Прибывшие на место спасатели совместно с сотрудниками отряда "КРЫМ-СПАС" нашли мужчину и сопроводили в безопасное место. К счастью, медицинская помощь туристу не понадобилась.В спасательной операции было задействовано 10 человек и две единицы техники.Ранее сотрудники Центра гражданской защиты Севастополя оказали помощь туристам, которые заблудились в Чернореченском каньоне.Заблудился в лесу – как себя вестиПо оценкам специалистов около 90% происшествий в горно-лесной местности происходят по халатности туристов. Неподходящая одежда, пренебрежение прогнозом погоды или непродуманный маршрут – наиболее частые причины неудачных походов.В этой связи спасатели настоятельно рекомендуют планировать путешествие заранее и обязательно ставить в известность местное МЧС. В случаях, если синоптики прогнозируют ливни и ухудшение погодных условий – отказаться от мероприятия.В случае, если заблудились – нужно осмотреться и постараться найти наиболее заметные ориентиры на местности. Если есть сомнение, что выберетесь самостоятельно – необходимо звонить на номер 112. Это единая диспетчерская служба, которая действует по всей России. Дежурному необходимо сообщить, в какой вы местности (если есть возможность, то отправить свою геолокацию), сколько в группе человек и если ли среди вас дети. Далее нужно просто держать связь. Так вас найдут быстрее.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма ночью спасли туристовКто теряется в Крыму, где и почемуКак горы встречают и провожают человека

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