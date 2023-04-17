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Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"
Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы" - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"
Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарае, где во время горной прогулки женщина получила травму и не смогла самостоятельно спуститься со скалы. Об этом РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T09:21
2023-04-17T09:21
2023-04-17T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарае, где во время горной прогулки женщина получила травму и не смогла самостоятельно спуститься со скалы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел в воскресенье вечером на скале "Сфинксы". На помощь пострадавшей оперативно был направлен отряд спасателей."По прибытии к месту происшествия спасатели провели мероприятия по поиску пострадавшей, после чего транспортировали ее к автомобилю скорой медицинской помощи. В спасательной операции было задействовано пять сотрудников МЧС и одна единица техники", - говорится на сайте ведомства.Ранее крымские спасатели несколько часов искали в Бахчисарайском районе Крыма заблудившегося туриста. Он сбился с пути и потерял ориентиры в районе горы Тепе-Кермен. В поисково-спасательной операции были задействованы 10 сотрудников МЧС. Мужчину благополучно нашли и вывели в безопасное место, в помощи медиков он не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма ночью спасли туристовВ Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаПод Симферополем машина с людьми рухнула в обрыв, двое погибли
https://crimea.ria.ru/20230408/muzhchina-sorvalsya-so-skaly-na-kamni-chp-v-bakhchisarayskom-rayone-1128060227.html
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Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"
МЧС: пострадавшую туристку эвакуировали со скалы "Сфинксы" в Бахчисарае