https://crimea.ria.ru/20230417/spasatelnaya-operatsiya-v-bakhchisarae-turistku-snyali-so-skaly-sfinksy-1128215274.html

Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"

Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы" - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"

Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарае, где во время горной прогулки женщина получила травму и не смогла самостоятельно спуститься со скалы. Об этом РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T09:21

2023-04-17T09:21

2023-04-17T09:21

крым

бахчисарайский район

происшествия

общество

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

природа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/11/1128215160_0:44:694:434_1920x0_80_0_0_7eaaa429beb36efbcf352210031ed169.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарае, где во время горной прогулки женщина получила травму и не смогла самостоятельно спуститься со скалы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел в воскресенье вечером на скале "Сфинксы". На помощь пострадавшей оперативно был направлен отряд спасателей."По прибытии к месту происшествия спасатели провели мероприятия по поиску пострадавшей, после чего транспортировали ее к автомобилю скорой медицинской помощи. В спасательной операции было задействовано пять сотрудников МЧС и одна единица техники", - говорится на сайте ведомства.Ранее крымские спасатели несколько часов искали в Бахчисарайском районе Крыма заблудившегося туриста. Он сбился с пути и потерял ориентиры в районе горы Тепе-Кермен. В поисково-спасательной операции были задействованы 10 сотрудников МЧС. Мужчину благополучно нашли и вывели в безопасное место, в помощи медиков он не нуждался.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма ночью спасли туристовВ Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаПод Симферополем машина с людьми рухнула в обрыв, двое погибли

https://crimea.ria.ru/20230408/muzhchina-sorvalsya-so-skaly-na-kamni-chp-v-bakhchisarayskom-rayone-1128060227.html

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарайский район, происшествия, общество, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, природа