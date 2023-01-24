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В горах Крыма ночью спасли туристов
В горах Крыма ночью спасли туристов - РИА Новости Крым, 24.01.2023
В горах Крыма ночью спасли туристов
Поисково-спасательная операция прошла ночью на горе Беш-Кош в Бахчисарайском районе Крыма, где на опасном склоне застряли двое мужчин. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T09:07
2023-01-24T09:07
2023-01-24T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла ночью на горе Беш-Кош в Бахчисарайском районе Крыма, где на опасном склоне застряли двое мужчин. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Туристы поднялись на гору Беш-Кош и не смогли спуститься самостоятельно. На помощь им отправилась группа спасателей.Ранее алуштинские спасатели провели поисково-спасательную операцию на горе Южная Демерджи, где потерялись трое туристов. Их благополучно нашли и эвакуировали в село Лучистое. Помощь врачей не понадобилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человекВоздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах СочиВ Севастополе из пылающего дома спасена семья
https://crimea.ria.ru/20230110/avarii-i-proisshestviya-v-gorakh-v-sevastopole-spasli-pyat-chelovek-1126315313.html
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новости крыма, происшествия, крым, гу мчс рф по республике крым, бахчисарайский район
В горах Крыма ночью спасли туристов
МЧС Крыма: двоих туристов спасли на горе Беш-Кош в Бахчисарайском районе