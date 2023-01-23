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Крымские спасатели сняли трех туристов с горы Южная Демерджи

Крымские спасатели сняли трех туристов с горы Южная Демерджи - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Крымские спасатели сняли трех туристов с горы Южная Демерджи

Спасатели Алуштинского отряда эвакуировали трех туристов, один из которых ребенок, с горы Южная Демерджи, сообщило МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T14:10

2023-01-23T14:10

2023-01-23T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Спасатели Алуштинского отряда эвакуировали трех туристов, один из которых ребенок, с горы Южная Демерджи, сообщило МЧС Республики Крым.На оперативный пульт поступило сообщение о том, что из-за темноты туристы не могут сами спуститься с горы. Определить свое точное местонахождение они также не могли. Требовалась помощь спасателей.На место происшествия выдвинулась дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда из четырех человек.Прибыв на плато Южная Демерджи, спасатели приступили к поискам туристов. Людей обнаружили ниже вершины Аленго. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели эвакуировали туристов и доставили их в село Лучистое, на остановку общественного транспорта. С ними провели профилактическую беседу о правилах поведения в горно-лесной местности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пес Беляш стал талисманом спецотряда МЧС КрымаВ Севастополе из пылающего дома спасена семьяДвоих туристов искали ночью в горах под Судаком

https://crimea.ria.ru/20221231/krymskie-spasateli-perevedeny-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1126223528.html

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