https://crimea.ria.ru/20230110/dvoikh-turistov-iskali-nochyu-v-gorakh-pod-sudakom-1126317146.html

Двоих туристов искали ночью в горах под Судаком

Двоих туристов искали ночью в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Двоих туристов искали ночью в горах под Судаком

Двое туристов заблудились минувшей ночью в районе туристической тропы у горы "Сокол" недалеко от Судака. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T11:16

2023-01-10T11:16

2023-01-10T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились минувшей ночью в районе туристической тропы у горы "Сокол" недалеко от Судака. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Уточняется, что заблудившиеся туристы попросили о помощи в 2:55 ночи.Спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда в составе четырех человек и подразделение республиканского МЧС выехали к предполагаемому месту нахождения людей. Через 35 минут поисков туристы были обнаружены в районе Чертового пальца горы Сокол, на средней площадке ущелья Шайтан – Дере.В медицинской помощи туристы не нуждались. Спасатели соорудили страховочные перила и эвакуировали людей из труднодоступного места. После этого их доставили в поселок Новый Свет.Ранее в Центре гражданской защиты Севастополя сообщили о спасении пяти человек в период новогодних праздников.Читайте также:Двухдневный шторм накроет КрымСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиСмертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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