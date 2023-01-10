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Двоих туристов искали ночью в горах под Судаком
Двоих туристов искали ночью в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Двоих туристов искали ночью в горах под Судаком
Двое туристов заблудились минувшей ночью в районе туристической тропы у горы "Сокол" недалеко от Судака. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T11:16
2023-01-10T11:16
2023-01-10T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились минувшей ночью в районе туристической тропы у горы "Сокол" недалеко от Судака. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Уточняется, что заблудившиеся туристы попросили о помощи в 2:55 ночи.Спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда в составе четырех человек и подразделение республиканского МЧС выехали к предполагаемому месту нахождения людей. Через 35 минут поисков туристы были обнаружены в районе Чертового пальца горы Сокол, на средней площадке ущелья Шайтан – Дере.В медицинской помощи туристы не нуждались. Спасатели соорудили страховочные перила и эвакуировали людей из труднодоступного места. После этого их доставили в поселок Новый Свет.Ранее в Центре гражданской защиты Севастополя сообщили о спасении пяти человек в период новогодних праздников.Читайте также:Двухдневный шторм накроет КрымСнег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасателиСмертельные пожары и ДТП: итоги новогодних праздников от МЧС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, судак, мчс крыма, происшествия, общество
Двоих туристов искали ночью в горах под Судаком
Ночью спасатели снимали двух туристов с Чертового пальца вблизи Судака
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились минувшей ночью в районе туристической тропы у горы "Сокол" недалеко от Судака. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Уточняется, что заблудившиеся туристы попросили о помощи в 2:55 ночи.
"Мужчина и женщина сообщили, что заблудились в районе горы Сокол и не могут определить точного местонахождения. Им требовалась помощь в эвакуации", – говорится в сообщении.
Спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда в составе четырех человек и подразделение республиканского МЧС выехали к предполагаемому месту нахождения людей. Через 35 минут поисков туристы были обнаружены в районе Чертового пальца горы Сокол, на средней площадке ущелья Шайтан – Дере.
В медицинской помощи туристы не нуждались. Спасатели соорудили страховочные перила и эвакуировали людей из труднодоступного места. После этого их доставили в поселок Новый Свет.
Ранее в Центре гражданской защиты Севастополя сообщили
о спасении пяти человек в период новогодних праздников.