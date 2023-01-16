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В Севастополе горит частный дом – спасена семья - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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В Севастополе горит частный дом – спасена семья
В Севастополе горит частный дом – спасена семья - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Севастополе горит частный дом – спасена семья
Два человека спасены на пожаре в частном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T13:20
2023-01-16T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Два человека спасены на пожаре в частном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.Возгорание произошло около полудня в понедельник в двухэтажном доме на территории садоводческого товарищества "Морзаводец". На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, ведется проливка конструкций. Причины и обстоятельства происшествия выясняют эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цехАварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человекСмертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина
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5
4.7
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севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, новости крыма, общество
В Севастополе горит частный дом – спасена семья

МСЧ: в Севастополе на пожаре в частном доме спасена супружеская пара

13:20 16.01.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМСЧ: в Севастополе на пожаре в частном доме спасена супружеская пара
МСЧ: в Севастополе на пожаре в частном доме спасена супружеская пара
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Два человека спасены на пожаре в частном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Возгорание произошло около полудня в понедельник в двухэтажном доме на территории садоводческого товарищества "Морзаводец". На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
"В охваченных дымом и огнем помещениях обнаружили двоих человек – супружескую пару, проживавшую в доме. Людей вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Также в доме обнаружили три газовых баллона, их незамедлительно эвакуировали и подали на тушение два ствола", - проинформировали в ведомстве.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, ведется проливка конструкций. Причины и обстоятельства происшествия выясняют эксперты.
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СевастопольПроисшествияГУ МЧС России по СевастополюНовости КрымаОбщество
 
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