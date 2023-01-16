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В Севастополе горит частный дом – спасена семья
В Севастополе горит частный дом – спасена семья - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Севастополе горит частный дом – спасена семья
Два человека спасены на пожаре в частном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T13:20
2023-01-16T13:20
2023-01-16T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Два человека спасены на пожаре в частном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.Возгорание произошло около полудня в понедельник в двухэтажном доме на территории садоводческого товарищества "Морзаводец". На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, ведется проливка конструкций. Причины и обстоятельства происшествия выясняют эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цехАварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человекСмертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе горит частный дом – спасена семья
МСЧ: в Севастополе на пожаре в частном доме спасена супружеская пара