https://crimea.ria.ru/20230116/v-sevastopole-gorit-chastnyy-dom--spasena-semya-1126413110.html

В Севастополе горит частный дом – спасена семья

В Севастополе горит частный дом – спасена семья - РИА Новости Крым, 16.01.2023

В Севастополе горит частный дом – спасена семья

Два человека спасены на пожаре в частном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T13:20

2023-01-16T13:20

2023-01-16T13:20

севастополь

происшествия

гу мчс россии по севастополю

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Два человека спасены на пожаре в частном жилом доме в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.Возгорание произошло около полудня в понедельник в двухэтажном доме на территории садоводческого товарищества "Морзаводец". На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент открытое горение ликвидировано, ведется проливка конструкций. Причины и обстоятельства происшествия выясняют эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цехАварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человекСмертельный пожар в Севастополе: в огне погиб мужчина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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