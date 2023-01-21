Рейтинг@Mail.ru
Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230121/vozdushnyy-shar-s-lyudmi-avariyno-prizemlilsya-v-gorakh-sochi-1126509270.html
Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи
Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи
Воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Краснодарском крае. Об это сообщили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T14:51
2023-01-21T14:53
сочи
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
краснодарский край
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0b/1118719275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3937b7fac2d3d78f3c487e9e72aa16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Краснодарском крае. Об это сообщили в МЧС по региону. Происшествие случилось в районе сочинского поселка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров.На место ЧП выдвинулись спасатели. Готовится к вылету вертолет Ка-32 МЧС России. Спасатели изучат с воздуха обстановку, после чего примут решение об эвакуации людей.По данным источника "Интерфакса", люди застряли на горе на высоте около 2 тыс. метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при падении параплана на КубаниАварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человекВ Крыму парапланерист получил условный срок за ЧП с туристкой
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0b/1118719275_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_da97c97a6d7170277e56ff691dabb128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, краснодарский край, кубань
Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи

МЧС: воздушный шар с людьми нештатно приземлился в лесном массиве в Сочи

14:51 21.01.2023 (обновлено: 14:53 21.01.2023)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЗапуск воздушных шаров в честь 75-й годовщины Победы
Запуск воздушных шаров в честь 75-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Краснодарском крае. Об это сообщили в МЧС по региону.
По данным ведомства, на борту аэростата находятся пять человек, среди которых трое детей. Связь с пассажирами есть, их состояние нормальное.
Происшествие случилось в районе сочинского поселка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров.
На место ЧП выдвинулись спасатели. Готовится к вылету вертолет Ка-32 МЧС России. Спасатели изучат с воздуха обстановку, после чего примут решение об эвакуации людей.
По данным источника "Интерфакса", люди застряли на горе на высоте около 2 тыс. метров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два человека погибли при падении параплана на Кубани
Аварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человек
В Крыму парапланерист получил условный срок за ЧП с туристкой
 
СочиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоКраснодарский крайКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:19В Керчи мужчина попал под колеса иномарки
16:56Все пассажиры застрявшего на дереве в Сочи воздушного шара спаслись
16:37Первая в 2023 году сельхозярмарка прошла в Симферополе
15:58Российские военные заняли выгодные рубежи в Запорожской области
15:25Наступление армии России: в Донбассе освобождено Двуречье
15:06"Новая Отечественная война": Медведев дал определение СВО
14:51Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи
14:32Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии
13:49Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым
13:27Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях
12:48В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля
12:11Сбербанк в Крыму: где открылись мобильные офисы
11:43COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 21 января
11:11Как работает Керченская переправа 21 января
10:54В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку
10:10Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе
10:05Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР
09:23Способности к спорту заложены в генах - ученые изобрели тест
08:56Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения
08:29Какие мошеннические схемы актуальны в 2023 году
Лента новостейМолния