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Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи
Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи
Воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Краснодарском крае. Об это сообщили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T14:51
2023-01-21T14:51
2023-01-21T14:53
сочи
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Краснодарском крае. Об это сообщили в МЧС по региону. Происшествие случилось в районе сочинского поселка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров.На место ЧП выдвинулись спасатели. Готовится к вылету вертолет Ка-32 МЧС России. Спасатели изучат с воздуха обстановку, после чего примут решение об эвакуации людей.По данным источника "Интерфакса", люди застряли на горе на высоте около 2 тыс. метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при падении параплана на КубаниАварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человекВ Крыму парапланерист получил условный срок за ЧП с туристкой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, краснодарский край, кубань
Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи
МЧС: воздушный шар с людьми нештатно приземлился в лесном массиве в Сочи
14:51 21.01.2023 (обновлено: 14:53 21.01.2023)