https://crimea.ria.ru/20230121/vozdushnyy-shar-s-lyudmi-avariyno-prizemlilsya-v-gorakh-sochi-1126509270.html

Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи

Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи

Воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Краснодарском крае. Об это сообщили в МЧС по региону. РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T14:51

2023-01-21T14:51

2023-01-21T14:53

сочи

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

краснодарский край

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Воздушный шар с людьми совершил нештатную посадку в лесном массив в Краснодарском крае. Об это сообщили в МЧС по региону. Происшествие случилось в районе сочинского поселка Солохаул, где находится большой парк воздушных шаров.На место ЧП выдвинулись спасатели. Готовится к вылету вертолет Ка-32 МЧС России. Спасатели изучат с воздуха обстановку, после чего примут решение об эвакуации людей.По данным источника "Интерфакса", люди застряли на горе на высоте около 2 тыс. метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при падении параплана на КубаниАварии и происшествия в горах: в Севастополе спасли пять человекВ Крыму парапланерист получил условный срок за ЧП с туристкой

сочи

краснодарский край

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, краснодарский край, кубань