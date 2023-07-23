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С неисправного гидроцикла в море спасли двух человек - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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С неисправного гидроцикла в море спасли двух человек
С неисправного гидроцикла в море спасли двух человек - РИА Новости Крым, 22.07.2023
С неисправного гидроцикла в море спасли двух человек
При проведении патрулирования пляжей в районе "Ласточкиного гнезда" в море был обнаружен неисправный гидроцикл и два человека, просившие о помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-23T08:31
2023-07-22T22:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. При проведении патрулирования пляжей в районе "Ласточкиного гнезда" в море был обнаружен неисправный гидроцикл и два человека, просившие о помощи. Об этом сообщает МЧС Крыма.В ведомстве уточнили, что инспекторы ГИМС транспортировали пострадавших на берег. Медицинская помощь им не понадобилась. Гидроцикл был отбуксирован на стоянку.Всего от МЧС России к спасательным работам были привлечены два человека личного состава и одно плавсредство, уточнили спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает о правилах безопасного поведения на воде и об особом внимании детям, которых не следует оставлять без присмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:В СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеГибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробностиГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мчс крыма, новости крыма, происшествия, отдых в крыму, общество
С неисправного гидроцикла в море спасли двух человек

В Крыму в море с неисправного гидроцикла спасли двух человек

08:31 23.07.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОказание помощи в море
Оказание помощи в море
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. При проведении патрулирования пляжей в районе "Ласточкиного гнезда" в море был обнаружен неисправный гидроцикл и два человека, просившие о помощи. Об этом сообщает МЧС Крыма.

"Инспекторским составом Центра ГИМС МЧС России на катере проводилось патрулирование пляжей. В районе "Ласточкиного гнезда" пгт Гаспра на расстоянии 300 метров от береговой линии был обнаружен неисправный гидроцикл и 2 человека, просившие о помощи", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инспекторы ГИМС транспортировали пострадавших на берег. Медицинская помощь им не понадобилась. Гидроцикл был отбуксирован на стоянку.
Всего от МЧС России к спасательным работам были привлечены два человека личного состава и одно плавсредство, уточнили спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает о правилах безопасного поведения на воде и об особом внимании детям, которых не следует оставлять без присмотра.
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