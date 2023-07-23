https://crimea.ria.ru/20230723/s-neispravnogo-gidrotsikla-v-more-spasli-dvukh-chelovek-1130246364.html

С неисправного гидроцикла в море спасли двух человек

С неисправного гидроцикла в море спасли двух человек - РИА Новости Крым, 22.07.2023

С неисправного гидроцикла в море спасли двух человек

При проведении патрулирования пляжей в районе "Ласточкиного гнезда" в море был обнаружен неисправный гидроцикл и два человека, просившие о помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-23T08:31

2023-07-23T08:31

2023-07-22T22:44

мчс крыма

новости крыма

происшествия

отдых в крыму

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/16/1130246845_0:107:947:640_1920x0_80_0_0_25d11ecdc106dc7b59056856d5e6d29c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. При проведении патрулирования пляжей в районе "Ласточкиного гнезда" в море был обнаружен неисправный гидроцикл и два человека, просившие о помощи. Об этом сообщает МЧС Крыма.В ведомстве уточнили, что инспекторы ГИМС транспортировали пострадавших на берег. Медицинская помощь им не понадобилась. Гидроцикл был отбуксирован на стоянку.Всего от МЧС России к спасательным работам были привлечены два человека личного состава и одно плавсредство, уточнили спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает о правилах безопасного поведения на воде и об особом внимании детям, которых не следует оставлять без присмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:В СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеГибель ребенка на пляже в Севастополе: Следком рассказал подробностиГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, новости крыма, происшествия, отдых в крыму, общество