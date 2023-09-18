https://crimea.ria.ru/20230918/uberech-turistov-i-spasti-propavshikh--rabota-morskikh-inspektorov-v-krymu-1131496911.html

Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму

Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму

Ветер хлещет в лицо, катер прыгает по волнам. На крыше мигалки – как у ГИБДД. Это и есть своего рода Госавтоинспекция, только на воде. Сегодня корреспонденты... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T19:14

2023-09-18T19:14

2023-09-18T19:32

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Ветер хлещет в лицо, катер прыгает по волнам. На крыше мигалки – как у ГИБДД. Это и есть своего рода Госавтоинспекция, только на воде. Сегодня корреспонденты РИА Новости Крым работают вместе с ГИМС – Государственной инспекцией по маломерным судам. Патрулируют акваторию Большой Алушты, ловят нарушителей, помогают не попасть в беду пловцам, рыбакам и любителям водных видов спорта. Курортный сезон пока не заканчивается – морская вода, по прогнозам синоптиков, не остынет до октября. А это значит, работа будет.Рабочий день инспекторов ГИМС длится с раннего утра и до 10 вечера. А потом, в любое время суток, они помогают спасать уже попавших в беду. В неделю инспекторы на больших и малых катерах выходят в море от 10 до 30 раз в неделю. Ни разу не было, чтоб не поймали нарушителей.Вот и сейчас: только отплыли от пристани поселка Партенит, сразу же встретили рыбаков на надувных лодчонках. Рыбачат без спасжилетов. Лениво вытаскивают их из походных рюкзаков, пожимают плечами, не понимая, зачем им это – ведь волна небольшая."А потом вот таких рыбаков мы достаем частями на камнях Аю-Дага", - рассказывает капитан патрульно-спасательного катера Евгений Сметанкин. Видно, что, несмотря на цинизм, глупое поведение людей его уже не удивляет, но порядком злит.Евгений раньше работал в Росгвардии, но очень любит море, поэтому теперь он в ГИМС - предупреждает, помогает и спасает."Бесправные" крымские водителиПока разговариваем с Евгением, он замечает мужчину с камерой GoPro на лбу – весело рассекает по водной глади Алуштинского залива, снимает красоты Крыма с воды.Веселье его оказывается недолгим. Первый вопрос инспекторов с просьбой показать документы ставит туриста в тупик. Документов нет. Брови нашего визави удивленно ползут вверх: он и знать не знает, что на управление гироскутером нужно учиться, сдавать экзамен, получать права. А еще и при аренде этого маломерного судна оформлять доверенность – все, как и на автомобиль. Нашему отдыхающему из Ханты-Мансийска в точке проката на набережной никто этого не сказал, просто взяли деньги без чека, выдали катамаран – плыви, куда хочешь.Этот случай – не уникальный, а традиционный. Езда без прав, по словам главного инспектора – второе по частоте нарушение. Первое – отсутствие спасательных жилетов и обязательных норм снабжения на борту судна.Вместо оздоровительного отдыха турист из ХМАО тратит два часа своей курортной жизни на оформление админпротокола. Его водное транспортное средство покачивается на воде, привязанное к борту катера ГИМС."Суда подлежат обязательной постановке на специализированные стоянки. Любое нарушение должно быть пресечено, поэтому движение судна мы прекращаем до момента устранения нарушений или замечаний", - объясняет Зраенко.Мы сидим на палубе, ждем, когда симпатичная, но строгая девушка-инспектор оформит все необходимые бумаги. Несмотря на качку, протоколы она оформляет каллиграфически. Вот оно – дело привычки.Опасные аттракционы в АлуштеДалее по курсу у нас поселки от Алушты до Судака. По пути успеваем посчитать количество туристов в спасжилетах на борту прогулочного катерка – катер не перегружен, и все в жилетах. Плывите с чистой совестью! Отдыхающие на катерке в ответ приветственно машут руками. Для них остановка инспекторов – тоже развлеченье.Горы становятся ниже, склоны над морем менее зелеными. Мы подплываем к Солнечногорскому. И прямо около пристани инспекторы фиксируют длинный надувной "банан", полный туристов. Почти отошел от пристани. И все на нем – от того, кто тащит на гироскутере эту ораву, до мальчишки с мамой лет трех – без жилетов."Банан" считается аттракционом. Но везти его на гироскутере нельзя, только на катере", - объясняют инспекторы: "В общем, предприниматель себе тут "приобрел" кучу штрафов: только за отсутствие жилета за каждого пассажира - от 300 до 500 рублей".Хорошо, что эту компанию поймали на берегу. А если б они перевернулись в море? И ведь никто из желающих покататься с ветерком не задумался – а что может быть через пять минут безудержного веселья?За что в МЧС не любят сап-доскиА может быть всякое."У нас этим летом был случай, втроем ночью в шторм поплыли на сап-доске встречать рассвет. Их потом 14 часов искали. И чудо, что нашли", - рассказывает Александр Зраенко.Эта история облетела все МЧС. Две девушки и два парня захотели встретить восход солнца в море. Немного алкоголя и жажда романтики стала нестерпимой. Трое отплыли в темноту, без жилетов, несмотря на отжимной ветер, когда волну гонит от берега. Одна девушка в последний момент по счастливой случайности передумала. Она-то и позвонила спасателям, когда через несколько часов ее друзья не вернулись на берег.С сапами, такими модными в этом и прошлом курортном сезоне, у спасателей и ГИМСовцев отношения своеобразные. Ну не любят они их! И есть за что. Сапферисты заплывают на фарватеры маломерных и даже крупномерных судов, спасжилетов с собой не имеют и не обязаны, парусность у сапов огромная, несет их по воле ветра и волн на много километров.По его мнению, в законодательство надо вносить изменения. Чтобы не гибли и не калечились люди. А пока остается вести душеспасительные беседы с теми, кого встречают за много километров от берега – не осознающими опасности и угроз. А также на берегу – с помощью элементарных громкоговорителей на пляжах.Лето рано или поздно закончится. Опустеют пляжи, разъедутся беспечные туристы. Но это не значит, что у инспекторов не будет работы. Александр Зранеко знает, что в труде инспекторов ГИСМ сезон решает многое:"А потом у нас будут рыбаки. Осенняя хамса жирная, вкусная, селедка керченская тоже. В рыбачьем азарте забывают наши мужики о том, что море не терпит ошибок. Ну что ж, будем и за ними на катерах ходить".Читайте по теме:В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодкахЖенщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в КрымуВ Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонул

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

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