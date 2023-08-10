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В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках
В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках - РИА Новости Крым, 10.08.2023
В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках
Шторм унес туристов на спортивных лодках в море. Их у берегов Ялты спасли росгвардейцы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T10:12
2023-08-10T10:12
2023-08-10T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Шторм унес туристов на спортивных лодках в море. Их у берегов Ялты спасли росгвардейцы, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что экипаж катера вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования прибрежной зоны заметил троих туристов на спортивных лодках далеко от берега, которые просили о помощи. Пострадавших сразу подняли на борт и доставили к берегу. В медицинской помощи никто из людей не нуждался.В начале июля экипаж катера Росгвардии спас двух туристов, которых унесло во время морской прогулки у берегов Гурзуфа. Спасение пришло вовремя – шторм нес лодку к скалам.Читайте также на РИА Новости Крым:Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристовУнесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в мореС неисправного гидроцикла в море спасли двух человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, ялта, крымская погода, происшествия, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), черное море, общество, новости крыма
В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках
В Ялте туристов на спортивных лодках унесло в штормящее море – их спасли росгвардейцы
10:12 10.08.2023 (обновлено: 10:14 10.08.2023)