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В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках

В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках - РИА Новости Крым, 10.08.2023

В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках

Шторм унес туристов на спортивных лодках в море. Их у берегов Ялты спасли росгвардейцы, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T10:12

2023-08-10T10:12

2023-08-10T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Шторм унес туристов на спортивных лодках в море. Их у берегов Ялты спасли росгвардейцы, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что экипаж катера вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования прибрежной зоны заметил троих туристов на спортивных лодках далеко от берега, которые просили о помощи. Пострадавших сразу подняли на борт и доставили к берегу. В медицинской помощи никто из людей не нуждался.В начале июля экипаж катера Росгвардии спас двух туристов, которых унесло во время морской прогулки у берегов Гурзуфа. Спасение пришло вовремя – шторм нес лодку к скалам.Читайте также на РИА Новости Крым:Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристовУнесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в мореС неисправного гидроцикла в море спасли двух человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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