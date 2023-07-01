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Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов
Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов
Экипаж катера Росгвардии спас двух туристов во время шторма у берегов Крыма, из-за резкого усиления ветра их спортивную лодку несло к скалам. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T09:48
2023-07-01T09:49
крым
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
общество
морской транспорт
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Экипаж катера Росгвардии спас двух туристов во время шторма у берегов Крыма, из-за резкого усиления ветра их спортивную лодку несло к скалам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Медицинская помощь молодым людям не потребовалась.Ранее специалисты аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" предупредили, что один из рисков во время отдыха на море заключается в отжимном ветре. Это опасное природное явление, которое встречается на побережье Черного моря. Плюс к этому есть течения, которые не видно невооруженным взглядом. Такими изобилуют Феодосийский залив и Алушта, добавил он. Поэтому важно купаться только в оборудованных местах, не заплывать за буйки и следить за обстановкой вокруг себя.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли 87-летнего мужчинуКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас""Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря
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крым, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, общество, морской транспорт, ялта, гурзуф, новости крыма, черное море
Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов

В Крыму экипаж катера Росгвардии спас туристов во время шторма

09:48 01.07.2023 (обновлено: 09:49 01.07.2023)
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюВ Крыму экипаж катера Росгвардии спас туристов во время шторма
В Крыму экипаж катера Росгвардии спас туристов во время шторма
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Экипаж катера Росгвардии спас двух туристов во время шторма у берегов Крыма, из-за резкого усиления ветра их спортивную лодку несло к скалам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Отдыхающие попали в беду во время морской прогулки в акватории "Артека". К счастью, плавсредство заметили сотрудники Росгвардии, патрулирующие воды у международного детского центра. Почти у самых скал они пришвартовали катер к лодке, подняли граждан на борт и доставили на причал поселка Гурзуф", - говорится в Telegram-канале Росгвардии.
Медицинская помощь молодым людям не потребовалась.
Ранее специалисты аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" предупредили, что один из рисков во время отдыха на море заключается в отжимном ветре. Это опасное природное явление, которое встречается на побережье Черного моря. Плюс к этому есть течения, которые не видно невооруженным взглядом. Такими изобилуют Феодосийский залив и Алушта, добавил он. Поэтому важно купаться только в оборудованных местах, не заплывать за буйки и следить за обстановкой вокруг себя.
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КрымРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ПроисшествияОбществоМорской транспортЯлтаГурзуфНовости КрымаЧерное море
 
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