https://crimea.ria.ru/20230701/lodku-neslo-k-skalam-v-krymu-rosgvardeytsy-v-shtorm-spasli-turistov-1129744514.html

Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов

Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Лодку несло к скалам: в Крыму росгвардейцы в шторм спасли туристов

Экипаж катера Росгвардии спас двух туристов во время шторма у берегов Крыма, из-за резкого усиления ветра их спортивную лодку несло к скалам. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T09:48

2023-07-01T09:48

2023-07-01T09:49

крым

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

происшествия

общество

морской транспорт

ялта

гурзуф

новости крыма

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/01/1129744403_0:62:747:482_1920x0_80_0_0_d4d90659a029c8e29027c4451b20a40c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Экипаж катера Росгвардии спас двух туристов во время шторма у берегов Крыма, из-за резкого усиления ветра их спортивную лодку несло к скалам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Медицинская помощь молодым людям не потребовалась.Ранее специалисты аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" предупредили, что один из рисков во время отдыха на море заключается в отжимном ветре. Это опасное природное явление, которое встречается на побережье Черного моря. Плюс к этому есть течения, которые не видно невооруженным взглядом. Такими изобилуют Феодосийский залив и Алушта, добавил он. Поэтому важно купаться только в оборудованных местах, не заплывать за буйки и следить за обстановкой вокруг себя.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли 87-летнего мужчинуКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас""Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря

https://crimea.ria.ru/20230205/v-kerchenskom-prolive-spasli-sudno-i-chetverykh-moryakov-1126791574.html

крым

ялта

гурзуф

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, общество, морской транспорт, ялта, гурзуф, новости крыма, черное море