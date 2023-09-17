https://crimea.ria.ru/20230917/leto-ne-speshit-ukhodit-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1131438277.html

Лето не спешит уходить: какой будет погода в Крыму на неделе

Лето не спешит уходить: какой будет погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Лето не спешит уходить: какой будет погода в Крыму на неделе

В Крыму на предстоящей неделе воздух прогреется до +30 градусов, будет солнечно и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T17:43

2023-09-17T17:43

2023-09-17T19:05

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе воздух прогреется до +30 градусов, будет солнечно и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."На следующей неделе бархатный сезон будет наступать по всем атмосферным фронтам. На картах погоды правит бал антициклон. Будет много солнца, никаких осадков, ветер северо-восточный и восточный 3-8 м/с. Усилится приток лучистой энергии солнца и повысится температура воздуха практически до рекордных значений", - рассказал он.В течение недели в темное время суток прогнозируется +10…15 градусов, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +25…30 градусов.Специалисты ФОБОС ожидают, что во второй осенний месяц температура воздуха также будет превышать многолетние климатические нормы. В октябре прогнозируется дефицит осадков и большое количество солнечных дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет сентябрь в КрымуКрым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы

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2023

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