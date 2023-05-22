https://crimea.ria.ru/20230522/globalnoe-poteplenie-chto-grozit-chelovechestvu-v-blizhayshie-gody-1128862909.html

Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы

Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы

Проблема глобального потепления действительно существует, но истинные причины этого процесса могут быть не связаны с антропогенным фактором, а его темпы не... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T07:04

2023-05-22T07:04

2023-05-22T08:46

радио "спутник в крыму"

крым

экология

экологическая экспертиза

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общество

игорь вахрушев

новости крыма

глобальное потепление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Проблема глобального потепления действительно существует, но истинные причины этого процесса могут быть не связаны с антропогенным фактором, а его темпы не настолько велики, чтобы говорить об апокалиптических сценариях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Глобальное потеплениеПри этом, по словам ученого, причины изменения климата до конца непонятны. Популярную теорию о парниковых газах (и вообще о деятельности человека) пока невозможно точно подтвердить, поскольку ученые слишком мало изучают погодные изменения - всего менее ста лет, что не вполне информативно для серьезных выводов по теме климатологии, где даже 1,5 млн лет - ничтожно маленький срок."Климат на земле менялся и до нас. Например, на территории Крыма 1,5 млн лет назад существовали ландшафтные зоны саванн. Для геологии это минута. А что такое саванны? Практически африканский климат. То есть, сложно говорить о том, насколько промышленные выбросы могут перегрузить планету. Например, даже одно извержение вулкана выбрасывает такое количество парниковых газов, которые не выбрасывают крупные промышленные предприятия за сто лет. При этом мы после серьезных извержений не видим каких-то глобальных изменений, только временные, локальные", - подчеркивает гость эфира.Экологичные технологииХотя ученые пока не знают точно, насколько сильно в реальности человек влияет на природные процессы, по мнению Вахрушева, это не повод игнорировать экологичные технологии."В любом случае беречь природу не помешает: это использование экологичных производств, видов транспорта. При грамотном и рациональном подходе ресурсов земли хватит на всех. Но и здесь ко всему нужно подходить не бездумно, поскольку на самом деле некоторые "зеленые технологии" имеют противоположный эффект. Например, производство бумажного пакета из макулатуры выбрасывает больше СО2, чем производство полиэтиленового пакета", - отметил он.По словам ученого, применение экологичных подходов не означает остановку технического прогресса, оно призвано направить его развитие по другому пути. Главное - переосмысление каждым человеком своей роли в этом процессе: "На уровне рядового человека - просто любить природу. Человек, который наслаждается природой, путешествует, например, по Крыму и осознанно относится к нашей планете, не будет бросать где-то под кустом мусорный пакет. А вот меньше пользоваться газом, ездить на машине - это все влияет мало. Многократно важнее с уважение относится к природе и Земле", - подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 годуНе только углекислый газ: из-за чего еще меняется климат в мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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