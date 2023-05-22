Рейтинг@Mail.ru
Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230522/globalnoe-poteplenie-chto-grozit-chelovechestvu-v-blizhayshie-gody-1128862909.html
Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы
Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы
Проблема глобального потепления действительно существует, но истинные причины этого процесса могут быть не связаны с антропогенным фактором, а его темпы не... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T07:04
2023-05-22T08:46
радио "спутник в крыму"
крым
экология
экологическая экспертиза
природа
мнения
общество
игорь вахрушев
новости крыма
глобальное потепление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123274815_0:65:3068:1790_1920x0_80_0_0_50aead02287c7059a19ceb77d071dde5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Проблема глобального потепления действительно существует, но истинные причины этого процесса могут быть не связаны с антропогенным фактором, а его темпы не настолько велики, чтобы говорить об апокалиптических сценариях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.Глобальное потеплениеПри этом, по словам ученого, причины изменения климата до конца непонятны. Популярную теорию о парниковых газах (и вообще о деятельности человека) пока невозможно точно подтвердить, поскольку ученые слишком мало изучают погодные изменения - всего менее ста лет, что не вполне информативно для серьезных выводов по теме климатологии, где даже 1,5 млн лет - ничтожно маленький срок."Климат на земле менялся и до нас. Например, на территории Крыма 1,5 млн лет назад существовали ландшафтные зоны саванн. Для геологии это минута. А что такое саванны? Практически африканский климат. То есть, сложно говорить о том, насколько промышленные выбросы могут перегрузить планету. Например, даже одно извержение вулкана выбрасывает такое количество парниковых газов, которые не выбрасывают крупные промышленные предприятия за сто лет. При этом мы после серьезных извержений не видим каких-то глобальных изменений, только временные, локальные", - подчеркивает гость эфира.Экологичные технологииХотя ученые пока не знают точно, насколько сильно в реальности человек влияет на природные процессы, по мнению Вахрушева, это не повод игнорировать экологичные технологии."В любом случае беречь природу не помешает: это использование экологичных производств, видов транспорта. При грамотном и рациональном подходе ресурсов земли хватит на всех. Но и здесь ко всему нужно подходить не бездумно, поскольку на самом деле некоторые "зеленые технологии" имеют противоположный эффект. Например, производство бумажного пакета из макулатуры выбрасывает больше СО2, чем производство полиэтиленового пакета", - отметил он.По словам ученого, применение экологичных подходов не означает остановку технического прогресса, оно призвано направить его развитие по другому пути. Главное - переосмысление каждым человеком своей роли в этом процессе: "На уровне рядового человека - просто любить природу. Человек, который наслаждается природой, путешествует, например, по Крыму и осознанно относится к нашей планете, не будет бросать где-то под кустом мусорный пакет. А вот меньше пользоваться газом, ездить на машине - это все влияет мало. Многократно важнее с уважение относится к природе и Земле", - подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуЧто будет с климатом в Крыму в 2023 годуНе только углекислый газ: из-за чего еще меняется климат в мире
https://crimea.ria.ru/20230512/kak-vodorosli-iz-sivasha-pomogut-snizit-parnikovyy-effekt-1128693135.html
https://crimea.ria.ru/20230307/ekologi-protiv-zastroyschikov-zachem-otelyam-nuzhen-ekologicheskiy-genplan-1127337419.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123274815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fed9309d330dae5462d8faa4935666d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, экология, экологическая экспертиза, природа, мнения, общество, игорь вахрушев, новости крыма, глобальное потепление, промышленность россии, промышленность в крыму, транспорт
Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы

Ученый Вахрушев развеял самые страшные мифы о глобальном потеплении

07:04 22.05.2023 (обновлено: 08:46 22.05.2023)
 
© РИА Новости КрымХимический завод "Крымский титан"
Химический завод Крымский титан - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Проблема глобального потепления действительно существует, но истинные причины этого процесса могут быть не связаны с антропогенным фактором, а его темпы не настолько велики, чтобы говорить об апокалиптических сценариях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Глобальное потепление

"На ближайшие 20-30 лет глобальных резких изменений, приводящих к катаклизмам, не будет. Нас не ждет конец света и гигантские волны, которые смоют все живое. Но глобальное потепление действительно есть, и негативные природные процессы будут увеличиваться", - говорит Вахрушев.

При этом, по словам ученого, причины изменения климата до конца непонятны. Популярную теорию о парниковых газах (и вообще о деятельности человека) пока невозможно точно подтвердить, поскольку ученые слишком мало изучают погодные изменения - всего менее ста лет, что не вполне информативно для серьезных выводов по теме климатологии, где даже 1,5 млн лет - ничтожно маленький срок.
"Климат на земле менялся и до нас. Например, на территории Крыма 1,5 млн лет назад существовали ландшафтные зоны саванн. Для геологии это минута. А что такое саванны? Практически африканский климат. То есть, сложно говорить о том, насколько промышленные выбросы могут перегрузить планету. Например, даже одно извержение вулкана выбрасывает такое количество парниковых газов, которые не выбрасывают крупные промышленные предприятия за сто лет. При этом мы после серьезных извержений не видим каких-то глобальных изменений, только временные, локальные", - подчеркивает гость эфира.
Водоросли Cladophora на заливе Сиваш
12 мая, 21:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффект

Экологичные технологии

Хотя ученые пока не знают точно, насколько сильно в реальности человек влияет на природные процессы, по мнению Вахрушева, это не повод игнорировать экологичные технологии.
"В любом случае беречь природу не помешает: это использование экологичных производств, видов транспорта. При грамотном и рациональном подходе ресурсов земли хватит на всех. Но и здесь ко всему нужно подходить не бездумно, поскольку на самом деле некоторые "зеленые технологии" имеют противоположный эффект. Например, производство бумажного пакета из макулатуры выбрасывает больше СО2, чем производство полиэтиленового пакета", - отметил он.
Недострой - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
7 марта, 18:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
Каким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан
По словам ученого, применение экологичных подходов не означает остановку технического прогресса, оно призвано направить его развитие по другому пути. Главное - переосмысление каждым человеком своей роли в этом процессе:
"На уровне рядового человека - просто любить природу. Человек, который наслаждается природой, путешествует, например, по Крыму и осознанно относится к нашей планете, не будет бросать где-то под кустом мусорный пакет. А вот меньше пользоваться газом, ездить на машине - это все влияет мало. Многократно важнее с уважение относится к природе и Земле", - подчеркнул он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 году
Что будет с климатом в Крыму в 2023 году
Не только углекислый газ: из-за чего еще меняется климат в мире
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымЭкологияЭкологическая экспертизаПриродаМненияОбществоИгорь ВахрушевНовости КрымаГлобальное потеплениеПромышленность РоссииПромышленность в КрымуТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по Крыму
10:01ВСУ выпустили более 100 снарядов по городам и селам Херсонской области
09:52Метровые волны и гроза - ситуация на Керченской переправе
09:32ВСУ нанесли более 70 ударов за день по Белгородской области
08:49Как живут виноделы Крыма: эксперт оценил развитие отрасли
08:28Каким будет июнь в Крыму
08:10Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение
08:07Как Крым способен связать экономику России и Белоруссии
07:38Запорожская область при поддержке Крыма планирует производить комбайны
07:04Глобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы
06:24Электроснабжение в Симферополе полностью восстановлено
00:01Неделя в Крыму начнется с грозовых дождей
00:00Какой сегодня праздник: 22 мая
23:20Часть Симферополя осталась без света - что происходит
19:58Главные события и заявления дня: 21 мая
19:24В Крыму необходимо усилить охрану заповедников – мнение
19:02Уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт
18:46Дождливая погода в Крыму задержится на неделю
18:22Аграрии Запорожской области полностью интегрированы в агрокомплекс России
18:03Как обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
Лента новостейМолния