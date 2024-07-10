https://crimea.ria.ru/20240710/na-kakikh-plyazhakh-v-krymu-chasche-vsego-gibnut-lyudi-1138745398.html

На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди

На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди - РИА Новости Крым, 10.07.2024

На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди

В Крыму с начала года на воде погибли 12 человек. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в состоянии алкогольного опьянения и на необорудованных пляжах... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T17:16

2024-07-10T17:16

2024-07-10T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на воде погибли 12 человек. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в состоянии алкогольного опьянения и на необорудованных пляжах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель начальника республиканского Главка МЧС России, главный государственный инспектор по маломерным судам Александр Зраенко.Губит людей алкогольПо его словам, с начала года на водных объектах спасены четыре человека, а в прошлом году к этому времени был спасен один отдыхающий. Все случаи произошли на море, уточнил он."Основные причины гибели – это купание в состоянии опьянения и купание в запрещенных, не предназначенных для этого местах. Гибели на официальных пляжах не допущено", - добавил Зраенко.При этом дети гибнут на воде из-за невнимательности родителей. Купание детей разрешается только в присутствии взрослых, подчеркнул он.Сколько в Крыму официальных пляжейОн отметил, что на оборудованном пляже всегда есть матросы-спасатели, дно береговой линии заранее обследовано водолазами на предмет безопасности, а также имеются все необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.Кроме того, на официальном пляже должны быть информационные стенды, где разъясняются правила поведения на воде, флаг-мачта и спасательное оборудование. На необорудованных пляжах этого нет.За купание в неположенных местах, а также за нарушение правил судоходства, предусмотрена административная ответственность.Ранее в МЧС России со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова сообщили, что в акваториях в России с начала лета погибли более тысячи человек. При этом отмечается резкий рост гибели детей на воде.29 июня сообщалось, что с начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек.35 происшествий на воде с гибелью 29 человек были зафиксированы в прошлом году на водных объектах Крыма к концу августа, а позапрошлогодняя статистика за весь высокий сезон была еще выше.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угрозБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму

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гу мчс рф по республике крым, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, александр зраенко, общество