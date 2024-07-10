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На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди
На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди - РИА Новости Крым, 10.07.2024
На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди
В Крыму с начала года на воде погибли 12 человек. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в состоянии алкогольного опьянения и на необорудованных пляжах... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T17:16
2024-07-10T17:17
гу мчс рф по республике крым
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
александр зраенко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на воде погибли 12 человек. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в состоянии алкогольного опьянения и на необорудованных пляжах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель начальника республиканского Главка МЧС России, главный государственный инспектор по маломерным судам Александр Зраенко.Губит людей алкогольПо его словам, с начала года на водных объектах спасены четыре человека, а в прошлом году к этому времени был спасен один отдыхающий. Все случаи произошли на море, уточнил он."Основные причины гибели – это купание в состоянии опьянения и купание в запрещенных, не предназначенных для этого местах. Гибели на официальных пляжах не допущено", - добавил Зраенко.При этом дети гибнут на воде из-за невнимательности родителей. Купание детей разрешается только в присутствии взрослых, подчеркнул он.Сколько в Крыму официальных пляжейОн отметил, что на оборудованном пляже всегда есть матросы-спасатели, дно береговой линии заранее обследовано водолазами на предмет безопасности, а также имеются все необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.Кроме того, на официальном пляже должны быть информационные стенды, где разъясняются правила поведения на воде, флаг-мачта и спасательное оборудование. На необорудованных пляжах этого нет.За купание в неположенных местах, а также за нарушение правил судоходства, предусмотрена административная ответственность.Ранее в МЧС России со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова сообщили, что в акваториях в России с начала лета погибли более тысячи человек. При этом отмечается резкий рост гибели детей на воде.29 июня сообщалось, что с начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек.35 происшествий на воде с гибелью 29 человек были зафиксированы в прошлом году на водных объектах Крыма к концу августа, а позапрошлогодняя статистика за весь высокий сезон была еще выше.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угрозБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240709/na-plyazhe-v-yalte-nayden-pogibshiy-1138723887.html
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гу мчс рф по республике крым, крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, александр зраенко, общество
На каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди

В море у берегов Крыма погибли 12 человек с начала года – МЧС

17:16 10.07.2024 (обновлено: 17:17 10.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский пляж
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на воде погибли 12 человек. Чаще всего трагедии происходят из-за купания в состоянии алкогольного опьянения и на необорудованных пляжах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель начальника республиканского Главка МЧС России, главный государственный инспектор по маломерным судам Александр Зраенко.

Губит людей алкоголь

"С начала года на воде произошло 16 происшествий, тогда как за аналогичный период прошлого года – 13. В текущем году в Крыму погибли уже 12 человек, а за аналогичный период прошлого – 13", - озвучил цифры Зраенко.

По его словам, с начала года на водных объектах спасены четыре человека, а в прошлом году к этому времени был спасен один отдыхающий. Все случаи произошли на море, уточнил он.
"Основные причины гибели – это купание в состоянии опьянения и купание в запрещенных, не предназначенных для этого местах. Гибели на официальных пляжах не допущено", - добавил Зраенко.
При этом дети гибнут на воде из-за невнимательности родителей. Купание детей разрешается только в присутствии взрослых, подчеркнул он.

Сколько в Крыму официальных пляжей

"В Крыму функционирует 329 официальных пляжей. Они готовы к приему посетителей", - сообщил Зраенко в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что на оборудованном пляже всегда есть матросы-спасатели, дно береговой линии заранее обследовано водолазами на предмет безопасности, а также имеются все необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.
Кроме того, на официальном пляже должны быть информационные стенды, где разъясняются правила поведения на воде, флаг-мачта и спасательное оборудование. На необорудованных пляжах этого нет.
За купание в неположенных местах, а также за нарушение правил судоходства, предусмотрена административная ответственность.
"За купание в местах, где установлены запрещающие знаки, предусмотрен штраф до двух тысяч рублей, а в рамках нарушения правил судоходства размер штрафа может достигать 30 тысяч рублей, все зависит от нарушений, которые допустил судоводитель", - сказал Зраенко.
Ранее в МЧС России со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова сообщили, что в акваториях в России с начала лета погибли более тысячи человек. При этом отмечается резкий рост гибели детей на воде.
29 июня сообщалось, что с начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек.
35 происшествий на воде с гибелью 29 человек были зафиксированы в прошлом году на водных объектах Крыма к концу августа, а позапрошлогодняя статистика за весь высокий сезон была еще выше.
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