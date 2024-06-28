https://crimea.ria.ru/20240628/v-krymu-dvukh-podrostkov-na-sapbordakh-uneslo-v-more-1138442740.html

В Крыму двух подростков на сапбордах унесло в море

В Крыму двух подростков на сапбордах унесло в море - РИА Новости Крым, 28.06.2024

В Крыму двух подростков на сапбордах унесло в море

На крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море – к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК. О происшествии... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T19:25

2024-06-28T19:25

2024-06-28T20:28

новости

крым

евпатория

гу мчс рф по республике крым

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

происшествия

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. На крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море – к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК. О происшествии рассказали в пресс-службе ведомства.ЧП произошло на пляже в пгт Заозерное.Благодаря оперативным действиям спасателей трагедии удалось избежать. Дети были обнаружены в акватории Черного моря в 500 метрах от пляжа и возвращены на берег.В МЧС России напоминают, что купание детей без надзора взрослых, в том числе на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах категорически запрещено. Также несовершеннолетним запрещается нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, купаться в незнакомых местах и таких, которые не предназначены для этого.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске

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черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, евпатория, гу мчс рф по республике крым, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), происшествия, черное море