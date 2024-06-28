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В Крыму двух подростков на сапбордах унесло в море
В Крыму двух подростков на сапбордах унесло в море - РИА Новости Крым, 28.06.2024
В Крыму двух подростков на сапбордах унесло в море
На крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море – к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК. О происшествии... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T19:25
2024-06-28T19:25
2024-06-28T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. На крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море – к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК. О происшествии рассказали в пресс-службе ведомства.ЧП произошло на пляже в пгт Заозерное.Благодаря оперативным действиям спасателей трагедии удалось избежать. Дети были обнаружены в акватории Черного моря в 500 метрах от пляжа и возвращены на берег.В МЧС России напоминают, что купание детей без надзора взрослых, в том числе на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах категорически запрещено. Также несовершеннолетним запрещается нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, купаться в незнакомых местах и таких, которые не предназначены для этого.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, крым, евпатория, гу мчс рф по республике крым, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), происшествия, черное море
В Крыму двух подростков на сапбордах унесло в море
В Крыму спасли двух подростков на сапбордах – их унесло далеко в море
19:25 28.06.2024 (обновлено: 20:28 28.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. На крымском пляже двух подростков на сапбордах унесло в море – к спасению подключились спасатели Специализированного отряда ГУ МЧС России по РК. О происшествии рассказали в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло на пляже в пгт Заозерное.
"Ребята 12 и 16 лет вышли в море на сапбордах и на протяжении длительного времени не возвращались. На поиски отправились сотрудники ГИМС МЧС России и дежурный спасатель Александр Артемьев", – рассказали в ведомстве.
Благодаря оперативным действиям спасателей трагедии удалось избежать. Дети были обнаружены в акватории Черного моря в 500 метрах от пляжа и возвращены на берег.
В МЧС России напоминают, что купание детей без надзора взрослых, в том числе на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах категорически запрещено. Также несовершеннолетним запрещается нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, купаться в незнакомых местах и таких, которые не предназначены для этого.
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