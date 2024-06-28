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Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС
Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС
В субботу и воскресенье в Крыму ожидается теплая солнечная погода без осадков, температура воды у берегов полуострова местами прогреется до 24 градусов. Об этом РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T18:10
2024-06-28T18:10
2024-06-28T18:10
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евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В субботу и воскресенье в Крыму ожидается теплая солнечная погода без осадков, температура воды у берегов полуострова местами прогреется до 24 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье ситуация в атмосфере практически не изменится: на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночная температура +16…21, Днем от 27 до 32 градусов тепла. Температура воды в Черном море у берегов Ялты 24 градуса, Керчи - 25, Евпатории - 21, Феодосия - 23 градуса.Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу регулирования температуры в помещениях проработают в КрымуПять причин приехать в Крым - инфографика
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС
Грядущие выходные в Крыму будут теплыми и солнечными - ФОБОС