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Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.06.2024
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Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС
Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС
В субботу и воскресенье в Крыму ожидается теплая солнечная погода без осадков, температура воды у берегов полуострова местами прогреется до 24 градусов. Об этом РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T18:10
2024-06-28T18:10
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В субботу и воскресенье в Крыму ожидается теплая солнечная погода без осадков, температура воды у берегов полуострова местами прогреется до 24 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье ситуация в атмосфере практически не изменится: на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночная температура +16…21, Днем от 27 до 32 градусов тепла. Температура воды в Черном море у берегов Ялты 24 градуса, Керчи - 25, Евпатории - 21, Феодосия - 23 градуса.Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу регулирования температуры в помещениях проработают в КрымуПять причин приехать в Крым - инфографика
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС

Грядущие выходные в Крыму будут теплыми и солнечными - ФОБОС

18:10 28.06.2024
 
© РИА Новости КрымНадпись на пляже
Надпись на пляже - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В субботу и воскресенье в Крыму ожидается теплая солнечная погода без осадков, температура воды у берегов полуострова местами прогреется до 24 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"В субботу в Крыму существенных осадков не ожидается. Ночная температура +15…20. Ветер усилится до 4…9 м/с, в порывах до 15 м/с. За счет северо-восточной тяги ветров произойдет небольшой сброс дневной температуры до климатической нормы в +25…30 градусов", - прогнозирует Тишковец.

В воскресенье ситуация в атмосфере практически не изменится: на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночная температура +16…21, Днем от 27 до 32 градусов тепла. Температура воды в Черном море у берегов Ялты 24 градуса, Керчи - 25, Евпатории - 21, Феодосия - 23 градуса.
Особенно высокие температуры ожидаются этим летом в Крыму. Связано это с природным явлением Эль-Ниньо, которое хоть и завершается, но еще продолжает оказывать влияние на климат в мире, сообщал ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымНовости Крыма
 
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18:10Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС
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